Condenado por terrorismo y asesinato a sueldo en un complot político frustrado un agente de la inteligencia iraní

Durante diversas reuniones en Nueva York, Asif Merchant detalló sus planes para cometer asesinatos y robos de documentos, acciones dirigidas a altos funcionarios y políticos estadounidenses. De acuerdo con información publicada por la Oficina de Asuntos Públicos del Departamento de Justicia (DOJ), Merchant, agente del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) de Irán, fue condenado por una corte federal de Estados Unidos por terrorismo y asesinato a sueldo en un complot frustrado que tenía como finalidad atentar contra altos cargos del Gobierno de Estados Unidos, entre ellos el expresidente Donald Trump.

Según consignó el medio del Departamento de Justicia, las investigaciones determinaron que Merchant comenzó su colaboración con el CGRI en Pakistán entre finales de 2022 e inicios de 2023. Durante este período, recibió formación específica en contravigilancia y técnicas de inteligencia. Posteriormente, en 2023, el CGRI lo envió a Estados Unidos con la misión de identificar posibles reclutas que pudieran operar en el país en favor de la organización. El propio Merchant, durante el proceso judicial, reconoció estar al tanto de que el CGRI se encuentra designado en listas internacionales como organización terrorista.

El Departamento de Justicia informó que, ya en 2024, Merchant recibió una nueva misión: reclutar individuos de la llamada “mafia” dispuestos a sumarse a actividades delictivas, incluyendo el robo de documentos, la organización de protestas y el asesinato de funcionarios o figuras políticas estadounidenses. Para ejecutar el plan, Merchant contactó en Nueva York con Nadeem Ali, una persona a la que consideraba confiable y que, al ser informado de las intenciones del acusado, decidió alertar a las autoridades y colaborar como fuente confidencial con las fuerzas del orden.

El texto publicado por el Departamento de Justicia describe cómo, durante una reunión a principios de junio entre Merchant y Ali en Nueva York, Merchant expuso planes detallados relacionados tanto con sustraer documentos o memorias USB del domicilio de un objetivo, como con la organización de protestas y la ejecución de un asesinato por encargo. Merchant señaló que su objetivo estaba localizado en territorio estadounidense y solicitó la ayuda de Ali para contactar personas que pudieran involucrarse en las distintas etapas del complot.

En ese contexto, Merchant explicó que el plan criminal exigía una coordinación que abarcaba desde el robo de información confidencial hasta el atentado contra la vida de funcionarios. Merchant consultó a Ali sobre distintas formas de cometer un asesinato y pidió su apoyo para planificar escenarios concretos. En reuniones posteriores, Merchant se reunió con quienes creía serían sicarios dispuestos a ejecutar el encargo, sin saber que en realidad eran agentes encubiertos de las fuerzas de seguridad estadounidenses, según reportó el Departamento de Justicia.

Durante estos encuentros, Merchant especificó que requiere apoyo en tres frentes: hurto de documentos, preparación de manifestaciones durante actos políticos y asesinato de un funcionario. El acusado indicó a los agentes encubiertos que la instrucción sobre la identidad del objetivo a ejecutar sería transmitida después de abandonar territorio estadounidense.

Además, de acuerdo con el comunicado del Departamento de Justicia, Merchant realizó investigaciones en línea sobre sedes de mítines políticos y remitió informes a su enlace del CGRI, describiendo detalles sobre los dispositivos de seguridad presentes en dichos eventos. Para financiar parte de la operación, Merchant organizó la transferencia de 5.000 dólares (aproximadamente 4.300 euros) destinados como primer pago a los supuestos sicarios. Logró recibir este efectivo con la asistencia de un tercero radicado en el extranjero, según reveló la fiscal general Pamela Bondi en ese mismo comunicado.

El 21 de junio, Merchant entregó los 5.000 dólares en efectivo a los agentes encubiertos en un encuentro en Nueva York. Las autoridades del Departamento de Justicia informaron que Merchant planeaba abandonar Estados Unidos el viernes 12 de julio de 2024, pero fue arrestado ese mismo día antes de concretar su partida.

La Fiscalía estadounidense sostiene que la actuación de las agencias federales logró neutralizar este intento de atentado político antes de que se materializara ningún ataque. El director del FBI, Kash Patel, mencionó que este caso es uno más dentro de una serie de intentos promovidos por Irán en territorio estadounidense, todos ellos fallidos. Patel reiteró la prioridad del FBI de prevenir este tipo de amenazas y subrayó el compromiso de exigir responsabilidades legales a quienes busquen interferir o violentar el sistema democrático del país.

El DOJ precisó que las pruebas presentadas incluyeron testimonios y la declaración de Merchant, quien admitió en audiencia pública las conexiones con el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. Merchant relató viajes recurrentes a Irán con el objetivo de mantener contacto directo con su supervisor dentro de la organización e identificó acciones específicas encargadas por los mandos del CGRI.

Según detalló el medio del Departamento de Justicia, la coordinación de los hechos implicaba captar a personas que pudieran apoyar múltiples operaciones de inteligencia y violencia. El propósito de estas actividades respondía a instrucciones recibidas desde Irán, vinculando la operación al actual contexto de tensión en las relaciones bilaterales.

El juicio que concluyó con la condena de Merchant permitió a Estados Unidos reafirmar sus protocolos de seguridad frente a amenazas internacionales de carácter político. Autoridades federales manifestaron que el caso subraya la vigilancia constante sobre acciones de injerencia extranjera y subversión, manteniendo activa la colaboración entre diferentes agencias de investigación e inteligencia nacionales y fuentes confidenciales que cooperan con los cuerpos de seguridad.