Ayatolás y diputados iraníes piden acelerar la elección del nuevo líder supremo

Ayatolás y diputados iraníes han pedido en las últimas horas que la Asamblea de Expertos encargada de la elección del nuevo líder supremo del país acelere en la medida de lo posible un proceso destinado a llenar el vacío dejado por Alí Jamenei, muerto el pasado sábado en un ataque conjunto de EEUU e Israel sobre Teherán, y ocupado provisionalmente por un triunvirato de transición que comprende entre otros al presidente del país, Masud Pezeshkian.

En declaraciones recogidas por los medios iraníes, el ayatolá Hosein Nuri Hamedani reclama la importancia de elegir ya sucesor para "que el enemigo se decepcione y para preservar la unidad y la solidaridad de la nación, ahora mismo intactas, y para respaldar a nuestras poderosas Fuerzas Armadas".

Los comentarios de Hamedani han ocurrido poco después de que el presidente Pezeshkian anunciara la suspensión de bombardeos contra objetivos en los países vecinos de la región y ha presentado sus disculpas por una estrategia que ha atribuido a una medida militar de fuerza mayor ante la muerte de la cúpula de seguridad en los ataques de la semana pasada de EEUU e Israel, pero ha matizado que su país se reserva el derecho a contraatacar si vuelve a ser objetivo de ataques desde estos lugares.

El mensaje de Pezeshkian no ha sentado bien en el Parlamento iraní, una de las instituciones más conservadoras del país. Uno de sus diputados, Hamid Rasaee, ha condenado en redes sociales el "débil, poco profesional e inaceptable mensaje televisivo" del reformista presidente del país.

"La Asamblea de Expertos y sus miembros tienen ante sí la tarea de poner fin a las actividades de este consejo temporal lo antes posible, presentando al futuro líder y garantizando la protección de la revolución del imán Jomeini y del mártir imán Jamenei", ha proclamado ante sus casi 100.000 seguidores en su cuenta de X.

El ayatolá Naser Makarem Shirazi también se ha sumado a las peticiones para elegir ya al nuevo líder supremo por motivos logísticos porque la "conclusión a tiempo de esta cuestión tan importante desembocará en una mejor organización de los asuntos nacionales", según declaraciones recogidas por la agencia semioficial de noticias Tasnim.