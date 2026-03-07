Audrey Pascual: "Esto me saca aún más la rabia para darlo todo en el supergigante"

La esquiadora española Audrey Pascual se mostró "supercontenta" por ganar este sábado su primera medalla en unos Juegos Paralímpicos, una plata en la cita que acoge Milán y Cortina d'Ampezzo (Italia) que le deja también con una "rabia" que aprovechará para "darlo todo en el supergigante".

"Ahora que acabo de terminar sí que estoy con la rabia, pero obviamente son mis primeros Juegos y es el primer año que compito en esta disciplina. Sabía que podía hacerlo, ha estado la lucha entre la alemana y yo, me he quedado a nada y obviamente estoy súper supercontenta", se sinceró Pascual ante los medios en declaraciones facilitadas por el CPE.

La madrileña detalló donde se le había escapado seguramente el oro. "Me da mucha rabia. Creo que el tiempo se me ha caído en una parte que se llama 'Grande Curva', donde pensaba que me iba a soportar más la nieve y he entrado un poco con duda, así que ahí me he ido muy baja de línea. La siguiente me ha costado y luego he recuperado, pero claro, el tiempo ya estaba perdido", lamentó.

"La pista no está aguantando demasiado bien, así que ya he dado un poco de 'feedback' a los chicos, de que está más blanda que los días anteriores. Sólo saberlo porque el esquí reacciona de otra manera y a mí me ha jugado una mala pasada", agregó al respecto la madrileña.

Con todo, la esquiadora confesó sensaciones mixtas al cruzar la meta y ver la plata. "Por una parte alivio porque digo que es mi primer debut paralímpico ya está hecho, y luego he mirado la pantalla y he visto el 0.05 y no me lo podía creer. Pero bueno, bien", remarcó.

Pascual, ya ha "cumplido" el objetivo de ganar su primera medalla, lo que cree que le va a reforzar. "Como iba por el oro, esto me saca aún más la rabia de darlo todo, todo en el supergigante y sé que puedo hacerlo, ir a por el oro y ya está", advirtió la madrileña de cara a su segunda prueba del lunes.

"La verdad que, sorprendentemente, le decía a mi psicóloga que estaba bastante tranquila y me decía que es porque llevamos trabajando y visualizando esto mucho tiempo ya. Entonces, los nervios han venido un poco más tarde, pero, al final, en el portillón, le he dicho a mi entrenador que me recuerde que a mí esto me gusta, que muchas veces arriba se nos olvida. Es hacer lo que llevo haciendo toda la temporada, pero en unos Juegos, defender mi esquí y ya está", añadió al respecto.

También celebró el apoyo visto en la meta. "Según he llegado a la meta, lo primero que he visto son a ellos de pie, que son de la Fundación También, que es mi familia, literalmente, y me ha hecho mucha ilusión", aseguró la esquiadora madrileña que empezó a esquiar cuando era niña en la entidad que preside Teresa Silva.