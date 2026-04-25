Save the Children denuncia el desplazamiento forzoso de casi 400.000 niños en Líbano

La organización humanitaria internacional, Save The Children, ha informado este viernes que, pese al alto al fuego temporal declarado en el sur de Líbano, más de un millón de personas, entre ellas 390.000 niños y niñas, siguen desplazadas por todo el país "aterrorizados por los bombardeos, mientras los drones continúan sobrevolando la zona".

"La noticia de la prórroga de tres semanas del alto el fuego temporal es algo tranquilizadora, pero la gente se muestra cautelosa y sigue viviendo en un estado perpetuo de incertidumbre; una pausa no es suficiente. Las familias se ven obligadas a soportar otras tres semanas de incertidumbre, sin poder volver a sus antiguas vidas, viviendo en tiendas de campaña en las calles, en escuelas y estadios", ha explicado Nora Ingdal, directora de la oficina de Save The Children en Líbano.

De esta manera, según cifras de Naciones Unidas, más de 117.000 personas, entre ellas 40.000 niños y niñas, permanecen en refugios colectivos, y solo una quinta parte ha regresado a sus hogares desde que se acordó el alto el fuego condicional.

"Me he reunido con muchos niños, niñas y familias de todo el país, y todos me dicen lo mismo: quieren volver a casa, los niños quieren volver al colegio y los adultos al trabajo. Las familias quieren dejar de vivir en un estado de incertidumbre, con miedo a que vuelva la guerra y bajo el zumbido de los drones sobre sus cabezas", ha añadido Ingdal.

Tras el acuerdo alcanzado entre Líbano e Israel para un alto al fuego temporal, gran parte de la población afectada vuelve a sus hogares aunque, según datos del Consejo Nacional de Investigación Científica del Líbano, "más de 62.000 viviendas resultaron dañadas o destruidas durante la guerra".

Líbano e Israel, alcanzaron la semana pasada una tregua temporal de diez días que, sin embargo, no ha puesto fin al intercambio de ataques entre el Ejército israelí y Hezbolá. En esta última ofensiva de Israel contra el país vecino iniciada el pasado 2 de marzo, han muerto cerca de 2.400 personas y resultado heridas más de 7.600.