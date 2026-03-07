Arabia Saudí intercepta misiles y drones e informa de un "incidente menor" sin heridos

(Actualiza con reporte oficial de un incidente)

Redacción Internacional, 7 mar (EFE).- Las autoridades de Arabia Saudí afirmaron este sábado que lograron derribar al menos dos misiles balísticos que se dirigían contra la base aérea Príncipe Sultán e interceptó cuatro drones que tenían como objetivo el campo petrolífero Shaybah, además de reportar un "incidente" sin heridos por la caída de fragmentos.

El Ministerio de Defensa de Arabia Saudí afirmó en dos mensajes separados en la red social X que los dos misiles y los drones fueron destruidos, sin dar mayores especificaciones o señalar a Irán como el causante de los ataques.

Paralelamente, la Oficina de Medios de Abu Dhabi afirmó en EFE que se produjo un "incidente menor" en el que no se produjeron heridos a causa de la caída de fragmentos de los artefactos derribados, sin aportar más detalles.

El ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchí, aseguró este viernes que los ataques de Irán en los países árabes están dirigidos contra las bases e instituciones estadounidenses, y no contra esas naciones vecinas.

En su cuenta oficial de X, el jefe de la diplomacia iraní denunció que, sin embargo, "los agresores estadounidenses lanzan sus ataques desde las tierras de nuestros amigos árabes, atacando a niños y civiles inocentes". Por ello, concluyó que la respuesta de Irán a esos ataques es inevitable.

Desde que Estados Unidos e Israel comenzaron a bombardear Irán hace una semana, el régimen de los ayatolás ha respondido con ataques con drones y misiles a distintos países de la región como Arabia Saudí, Catar y Kuwait, ya que albergan bases militares estadounidenses como Al Udeid, en Doha.

El embajador iraní ante Naciones Unidas, Amir Saeid Iravani, afirmó también este viernes que su país "nunca renunciará" a su soberanía y que seguirá "defendiéndose frente a la agresión de Estados Unidos e Israel".

Según el representante, al menos 1.332 civiles iraníes han muerto en el conflicto y "miles más" han resultado heridos tras los "ataques indiscriminados contra ciudades densamente pobladas y contra infraestructura civil crítica". EFE