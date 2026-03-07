AMP. La madrileña Audrey Pascual, medalla de plata en el descenso de los Juegos Paralímpicos

Pese a que afrontaba su debut y tuvo que controlar la presión de las expectativas, la esquiadora madrileña Audrey Pascual logró situarse entre las favoritas durante los entrenamientos previos en el Tofane Alpine Skiing Centre, llegando a ocupar el primer y tercer puesto en las sesiones que antecedieron a la competición oficial. Ya en la jornada del sábado, consiguió la medalla de plata para la delegación española presente en los Juegos Paralímpicos de Invierno en Milán y Cortina d'Ampezzo, según informó Europa Press. Esta presea constituye no solo la primera para España en la edición actual, sino también un logro histórico dentro del esquí alpino adaptado nacional.

De acuerdo con el medio Europa Press, Audrey Pascual tiene 21 años y fue la abanderada española en la ceremonia inaugural celebrada el viernes. Su estreno paralímpico se dio en la exigente disciplina de descenso para esquiadores que compiten sentados, considerada la prueba principal de velocidad y una de las más desafiantes para los atletas. Pese a que la joven madrileña había decidido participar en la prueba de descenso avanzada la temporada, no solo pudo adaptarse a la modalidad, sino que llegó precedida por los resultados de la Copa del Mundo, certamen en el que sumó 17 medallas, cinco de ellas específicamente en la prueba de descenso.

En la competición disputada en el centro alpino de Cortina d'Ampezzo, Pascual partió tercera entre ocho participantes, detrás de la alemana Anna-Lena Forster, clasificada en la categoría LW12-1. Forster, que ya suma nueve preseas paralímpicas, marcó un tiempo de 1:25.79 pese a un error que la sacó de la trazada, como detalló la agencia Europa Press. El desempeño de la española, incluida en la clase LW12-2, estuvo marcado por una bajada segura, sin errores significativos, y por su capacidad para mantenerse cerca del tiempo de la líder en cada uno de los parciales. Tras el primer paso intermedio, Audrey Pascual cedió 32 centésimas respecto a Forster, que se redujeron a 26 en el siguiente tramo. Alcanzó la bajada final con una ventaja mínima de tres centésimas, lo que mantuvo en vilo la definición del podio. Finalmente, la alemana conservó la primera posición por cinco centésimas, mientras que la española tuvo que conformarse con la medalla de plata.

El tercer lugar fue para la representante china Sitong Liu, quien terminó a casi seis segundos de las dos primeras clasificadas. Con este resultado, Pascual sumó la medalla número 44 en la historia de España en Juegos Paralímpicos de Invierno y la presea número 17 de plata, según consignó Europa Press. El país había cerrado su participación anterior en Pekín sin subirse al podio, por lo que este nuevo logro interrumpe una sequía de metales en pruebas paralímpicas invernales.

La plata obtenida por Pascual cobra un significado especial, ya que representa la primera vez que una deportista española con discapacidad física, sin distinción de sexo, alcanza una medalla paralímpica de invierno en esquí alpino. El medio Europa Press recordó que la última vez que una esquiadora nacional subió a un podio en esta disciplina se remonta a 1998, cuando Magda Amo obtuvo cuatro oros durante los Juegos de Nagano (Japón).

La propia Audrey Pascual había reconocido los retos personales y las emociones intensas que supuso su evolución dentro de la disciplina de descenso, una modalidad que al principio le generaba aprensión. “De hecho, en la primera carrera me morí de miedo, me puse a llorar en la meta”, relató la joven ante Europa Press antes de los Juegos, añadiendo que la decisión tardía de acudir a Milán y Cortina d'Ampezzo impidió que su familia pudiera conseguir entradas para acompañarla en directo. Sin embargo, la esquiadora, adscrita desde hace años a la estructura de la Real Federación Española Deportes de Invierno (RFEDI) y respaldada por la Fundación También, supo sobreponerse a las dificultades y perfilarse como una firme candidata a las medallas.

En el ambiente previo a la carrera definitiva, la atención mediática giró en torno al posible primer enfrentamiento directo entre Forster y Pascual, que terminó resolviéndose por apenas unas centésimas. Las cámaras captaron la reacción de Forster al cruzar la meta y comprobar el resultado, lo que evidenció la tensión compartida por ambas deportistas durante la prueba. El presidente del Consejo Superior de Deportes, José Manuel Rodríguez Uribes, asistió en persona a la competición, presencia que subrayó la importancia del evento para el deporte adaptado nacional.

La gesta de Pascual permite a España romper una racha de ediciones paralímpicas invernales sin medallas y amplía el palmarés general del país en las competiciones internacionales de esquí alpino adaptado, posicionando a la joven madrileña como una figura destacada de la nueva generación de atletas con discapacidad física. Además, al haber sido abanderada en la ceremonia de apertura, la esquiadora suma a su historial deportivo el simbolismo de liderar al equipo nacional en el evento de mayor prestigio a nivel global para los atletas adaptados.