Al menos ocho civiles muertos en un ataque de fuerzas progubernamentales en el este de RDC, según el M23

Lawrence Kanyuka, portavoz del grupo rebelde M23, afirmó que la localidad de Mushaki en Kivu Sur sufrió intensos bombardeos de artillería pesada durante la madrugada del sábado, ocasionando la destrucción de numerosas viviendas y la muerte de varios civiles. Según publicó el medio Europa Press, las operaciones —que incluyeron ataques aéreos y uso de drones— también alcanzaron zonas residenciales en Kibanda Mangobo, donde al menos ocho civiles fallecieron y otros doce resultaron heridos. Kanyuka atribuyó estos hechos a fuerzas progubernamentales leales al régimen de Kinshasa, denunciando lo que describió como una campaña de hostilidades contra la población local.

El portavoz del M23 señaló a través de mensajes difundidos en redes sociales que los ataques afectaron áreas densamente habitadas, lo que, según indicó, revela una estrategia “indiscriminada” por parte de las fuerzas gubernamentales. El medio Europa Press detalló que Kanyuka acusó también al ejército congoleño de perseguir lo que calificó como acciones de limpieza étnica, especialmente con el bombardeo reportado en Gakenke, región de Minembwe. El M23, que se autodenomina Ejército Revolucionario Congoleño (ARC), subrayó su compromiso de proteger a la población civil que, según el grupo, se encuentra bajo amenaza directa por estas hostilidades.

La tensión se intensificó tras las acusaciones del M23 de que las fuerzas armadas congoleñas lanzaron el 25 de febrero una ofensiva de gran escala contra el este del país. Este ataque, de acuerdo con la versión del grupo rebelde recogida por Europa Press, violaría el alto el fuego acordado apenas doce días antes, como resultado de una propuesta del presidente de Angola, Joao Lourenço. Según las denuncias, las operaciones incluyeron incursiones mediante drones y la utilización de artillería pesada sobre áreas mayoritariamente civiles, señalando que no hubo medidas de precaución para evitar la pérdida de vidas entre la población.

La región de Kivu Sur, ubicada en el este de la República Democrática del Congo, permanece escenario de enfrentamientos entre el M23 y las fuerzas estatales. Los incidentes recientes en Kibanda Mangobo y en localidades como Mushaki y Gakenke han generado preocupación sobre el posible incremento en el número de víctimas y desplazados. Según aquellos que han presenciado los ataques, la madrugada del sábado se caracterizó por explosiones y la destrucción masiva de infraestructuras residenciales, además de la dificultad de acceso de servicios médicos para los heridos, según reportó Europa Press.

El M23 mantiene que los ataques forman parte de una estrategia sostenida por el gobierno de Kinshasa para debilitar a comunidades identificadas como opositoras. Ante estos hechos, la organización reiteró su voluntad de “defender y proteger” a los civiles que resultan afectados por el conflicto, conforme a las declaraciones recogidas por Europa Press. Además, Kanyuka enfatizó que la población civil sigue siendo la principal víctima de la escalada de violencia, y denunció el incumplimiento de los acuerdos de cese el fuego alcanzados con mediación internacional.

Las autoridades oficiales no han emitido una declaración inmediata respecto a las acusaciones. Mientras tanto, la situación en Kivu Sur sigue generando reacciones en organismos humanitarios y entre los residentes locales, quienes expresaron su temor ante posibles nuevos ataques, según consignó el medio Europa Press. La incertidumbre predomina entre los habitantes de las regiones afectadas, donde la destrucción de viviendas y la inseguridad han exacerbado el desplazamiento forzado y las dificultades de acceso a servicios básicos.