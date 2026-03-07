1-2. Consuelo para el Dortmund; aviso para el Colonia

Redacción deportes, 7 mar (EFE).- El Borussia Dortmund puso fin a la semana negra que le ha dejado sin apenas aspiraciones en la presente temporada con un sufrido triunfo ante el Colonia (1-2), que jugó la segunda parte con diez hombres por la expulsión de Jahmal Simpson-Pusey y que está cada vez más cerca de la zona de descenso de la Bundesliga.

El oportunismo del guineano Serhou Guirassy y el talento de Maximilian Beier, en la segunda parte, fueron suficiente para superar el compromiso de la vigésima octava jornada que asienta al cuadro de niko Kovac en la segunda plaza del torneo a pesar de la fe de su adversario que buscó un premio hasta el final.

Tres encuentros seguidos sin ganar han arruinado las ilusiones del Dortmund, hace una semana aspirante a todo y ahora fuera de la Bundesliga, tras perder el pasado fin de semana con el Bayern Múnich, y de la Liga de Campeones, eliminado por el Atalanta.

Once puntos es la distancia que tiene el equipo de Kovac respecto al Bayern, que huele un año más a campeón. El empate ante el Leipzig y la derrota contra el campeón han estancado al Borussia que se reencontró con la victoria ante un adversario que ya acumula cinco partidos sin lograr la victoria. Un punto sobre quince alertan al combinado de Lukas Kwasniok que puede enredarse aun más si el Werder Bremen, antepenúltimo y el St. Pauli ganan sus partidos.

El Borussia, con mejor puesta en escena, tomó ventaja al cuarto de hora en un saque de esquina que despejó mal Eric Martel. Recogió la pelota en la media luna Maximiliano Beier que, de cabeza, la envió a Serhou Guirassy que metió la puntera y sorprendió al meta local.

Acumula diecisiete goles y cuatro asistencias el atacante africano, una garantía para el Borussia que tuvo el segundo al borde del descanso cuando recogió un rechace dentro del área y disparó a bocajarro. Marvin Schwabe evitó el segundo.

Las posibilidades del Colonia se diluyeron en el añadido antes del intermedio cuando una dura entrada de Jahmaj Simpson-Pusey a Maximiliano Beier provocó la llamada al árbitro que vio la acción en el monitor y cambió la amarilla por la tarjeta roja. Fue expulsado y dejó al Colonia con diez.

Aún así no se rindió el Colonia. Eric Martel probó suerte con un disparo lejano que detuvo el meta Gregor Kobel. Y en la acción siguiente llegó el segundo del borussia que sentenció el choque.

Maximilian Beier en el vértice del área hizo la pared con Julian Brandt y finalizó, solo, a la perfección, sin posibilidad para Schwabe. Hubo un penalti inicial por una presunta patada de Cenk Ozkacar sobre Fabio Silva en el minuto 68. El árbitro la revisó en el VAR y cambió de opinión.

El Colonia renació en el tramo final, cuando él polaco Jakub Kaminski recogió un mal despeje de la zaga visitante, se hizo un hueco y disparó. La pelota la desvió lo justo Waldemar Anton y alcanzó la red.

A pesar de la inferioridad el Colonia buscó el empate y puso contra las cuerdas al Dortmund que se enredó cuando tenía el partido en la mano.

Tuvo el empate el Colonia que dispuso de numerosos saques de esquina en el añadido, con un tiro de Linton Maina ante Yan Couto que salvó con el pie Gregor Kobel. Resistió el Borussia ante el acoso local. Selló el triunfo, agobiado, y enterró la crisis.

- Ficha técnica:

1 - Colonia: Marvin Schwabe; Jahmai Simpson-Pusey, Rav dan den Berg, Eric Martel; Jakub Kaminski, Isak Bergmann Johanesson (Cenk Ozkacar, m.57), Tom Krauss (Dominique Heintz, m.86), Kristoffer Lund Hansen; Youssoupha Niang (Linton Maina, m.75), Dujo El Mala (Cenny Neumann, m.86) y Ragnar Ache (Mairus Bulter, m.86).

2 - Borussia Dortmund: Gregor Kobel; Ramy Bensebaini (Niklas Sule, m.82), Waldemar Anton, Nico Schlotterbeck; Julian Ryerson (Yan Couto, m.61), Marcel Sabitzer, Felix Nmecha (Jobe Bellingham, m.91), Daniel Svensson; Maximiliano Beier (Karim Adeyemi, m.83), Julian Brandt y Serhou Guirassy (Fabio Silva, m.61).

Goles: 0-1, m.16: Serghou Guriassy; 0-2, m.60: Maximilian Beier; 1-2, m.88: Jakub Kaminski.

Árbitro: Daniel Siebert. Expulsó con roja directa a Jahmai simpson-Pusey, del Colonia (m.45+2) y amonestó a Eric Martel, del cuadro local, y a Ramy Bensebaini, del Borussia Dortmund.

Incidencias: encuentro de la vigésima quinta jornada de la Bundesliga disputado en el RheinEnergie Stadium de Colonia.