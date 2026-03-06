Zelenski advierte de que Rusia prepara en primavera una nueva ofensiva a gran escala contra Donetsk

Mientras desde la ciudad de Druzhkivka, el presidente Volodimir Zelenski reconoció el trabajo de los militares ucranianos y reiteró la necesidad de mantener fuertes las líneas de defensa, advirtió que las tropas rusas preparan una nueva ofensiva de gran magnitud sobre la provincia de Donetsk en la próxima primavera. De acuerdo con declaraciones recogidas por el medio, el mandatario señaló la importancia de reforzar y abastecer adecuadamente las brigadas ucranianas ante la amenaza que se cierne sobre una región que en su mayoría permanece bajo control de Moscú.

Según informó la agencia de noticias, Zelenski insistió en que las fuerzas armadas rusas "no se rinden" y concentran sus esfuerzos en un avance sobre Donetsk, mientras la comunidad internacional permanece atenta a las negociaciones diplomáticas, condicionadas por la estabilización de la situación en Oriente Próximo. Estas perspectivas, según publicó el medio, alimentan la preocupación en Kiev respecto a una escalada en el conflicto, en un contexto en que la continuidad del respaldo militar externo resulta crucial para la resistencia ucraniana.

Durante su visita a Druzhkivka, uno de los enclaves ucranianos que todavía resisten en la zona oriental, Zelenski subrayó la necesidad del apoyo internacional y envió un mensaje directo a los aliados occidentales. "Todos nuestros socios --en Estados Unidos, Europa, donde sea--, deben tener claro que Putin, el régimen iraní, Corea del Norte, Lukashenko, y otros como ellos son amigos solo para hacer cosas como estas que están haciendo en Donbás", expresó Zelenski, citado por la agencia. El presidente instó a no interrumpir el respaldo militar, señalando que el ejército ucraniano es el responsable de "detener el mal" que, según sus palabras, Rusia y sus aliados pueden ejercer en cualquier lugar.

El medio detalló que Zelenski dedica parte de sus apariciones públicas en las regiones en disputa para agradecer el compromiso de los soldados y ratificar frente a la sociedad ucraniana y los gobiernos amigos la necesidad de mantener la asistencia logística y armamentística. La advertencia sobre una posible ofensiva en Donetsk, en una provincia prácticamente controlada por fuerzas de Moscú, se produce en un momento en el que el presidente ucraniano intenta mantener la atención internacional sobre el conflicto y garantizar los recursos para resistir un ataque que considera inminente en el próximo cambio de estación.

Por otra parte, según consignó la fuente, la expectativa en Ucrania está marcada por la espera de avances diplomáticos, aunque estos dependen de la evolución de otros escenarios de conflicto en el mundo, particularmente en Oriente Próximo. Mientras tanto, el llamado de Zelenski subraya la preocupación de Kiev por la capacidad del ejército ruso de fortalecer su posición y lanzar una ofensiva que agravaría la situación en el este del país.

De acuerdo con lo publicado, el presidente ucraniano emplea estos mensajes para vincular la amenaza rusa a alianzas internacionales como las de Moscú con Teherán y Pyongyang, así como con el presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko. El pronunciamiento busca alertar a los aliados occidentales frente a la dimensión del desafío y la necesidad de una reacción coordinada que no cese hasta lograr evitar el avance ruso en la región disputada.

Las declaraciones y el contexto presentados por Zelenski desde Druzhkivka generan una nueva presión sobre los socios de Ucrania, en particular Estados Unidos y los países europeos, para sostener el suministro de armamento y recursos ante la previsión de una intensificación de los combates en los próximos meses. Por su parte, la población y el ejército ucranianos permanecen a la espera de nuevas directrices y apoyos mientras se aproxima el período de la ofensiva señalada por el presidente.