Venezuela estima en más de 7.300 las personas con "libertad plena" gracias a la ley de amnistía

Las solicitudes de opositores venezolanos en el extranjero para acogerse a la ley de amnistía han llegado a la Asamblea Nacional, según reportó el medio Europa Press. Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento, confirmó la existencia de peticiones por parte de figuras políticas y ciudadanos residentes fuera de Venezuela interesados en beneficiarse del mecanismo aprobado el pasado 20 de febrero. Esta legislación permite que personas procesadas desde 1999 accedan a la “libertad plena”, tanto para quienes ya estaban encarcelados como para quienes mantenían restricciones judiciales.

De acuerdo con Europa Press, Rodríguez informó a la salida de la Asamblea Nacional que hasta la fecha más de 7.300 personas han sido liberadas como resultado directo de la aplicación de la norma. “A día de hoy, 7.365 personas que habían estado privadas de libertad o sometidas a algún tipo de medida sustitutiva de la privación de libertad han recibido la libertad plena”, explicó el dirigente ante medios de comunicación. Esta cifra refleja el alcance que ha tenido la legislación impulsada por el órgano parlamentario.

El medio Europa Press detalló que la ley, aprobada en febrero, busca la excarcelación de quienes hayan cometido delitos desde 1999 y abre la posibilidad para que venezolanos exiliados puedan regresen y participen políticamente bajo el resguardo de esta normativa. Rodríguez señaló que la Comisión de Seguimiento de la ley ha recibido la instrucción de procesar cualquier caso presentado desde el exterior, con el propósito de asegurar que las personas que deseen regresar para ejercer actividad política en el país cuenten con instancias de atención a sus solicitudes. “Hemos ordenado a la Comisión de Seguimiento de la ley (...) que empiece a atender cualquier caso que provenga del extranjero”, sostuvo el presidente del Parlamento.

Europa Press consignó también declaraciones de la líder opositora María Corina Machado desde Washington, quien expresó su voluntad de regresar a Venezuela “en pocas semanas” con la intención de avanzar en un acuerdo político nacional y organizarse para futuros procesos electorales. No obstante, las autoridades venezolanas indicaron que Machado deberá comparecer ante la Justicia, ya que está acusada de solicitar intervención militar extranjera en Venezuela, según apuntó Europa Press.

La ley de amnistía, desde su promulgación, generó reacciones tanto en el ámbito nacional como internacional. Organizaciones políticas y sociales han seguido de cerca la cantidad de beneficiarios y el proceso para excarcelar a las personas alcanzadas por la medida. Según Europa Press, la iniciativa representa una de las mayores acciones de este tipo desde 1999, año a partir del cual la normativa contempla beneficios para delitos cometidos.

Las implicancias de la ley también se hacen sentir en la diáspora venezolana, dado que buena parte de los beneficiarios potenciales se encuentra fuera del país por causas políticas o judiciales. Ante ello, Rodríguez reiteró el llamado para que quienes deseen acogerse a la amnistía se pongan en contacto con la Comisión de Seguimiento, la encargada de procesar las solicitudes provenientes del exterior, tal como publicó Europa Press.

Por el momento, las autoridades no han divulgado la identidad de los solicitantes ni los criterios aplicados caso por caso. Rodríguez evitó dar nombres concretos y solo confirmó la existencia de solicitudes, de acuerdo con lo reportado por Europa Press. El enfoque de la Asamblea Nacional se centra en garantizar el acceso al derecho previsto en la ley y en reforzar el procedimiento para quienes buscan reincorporarse a la vida política en Venezuela.

Con la cifra total de más de 7.300 personas liberadas, el Parlamento se mantiene en la supervisión del impacto y evolución del proceso de amnistía, mientras continúan las gestiones para ampliar su alcance y facilitar el retorno de exiliados a territorio venezolano, detalló Europa Press.