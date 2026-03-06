Agencias

Sánchez ve "un extraordinario error" la guerra contra Irán y advierte: "Ya se están pagando las consecuencias"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, considera que la intervención de Estados Unidos e Israel contra Irán, es "ilegal" y la ha calificado como "un extraordinario error" y advierte de que "ya se están pagando las consecuencias", con el alza del precio del petróleo y el gas.

Sánchez ha evitado la confrontación directa con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que ha lanzado duras críticas a España en los últimos días, y ha señalado que respeta a la Presidencia norteamericana y admira a la sociedad de este país.

Sin embargo, ha reiterado su rechazo a la guerra, subrayando que no se ajusta al derecho internacional y justifica sus críticas señalando que, entre países aliados, es bueno ayudar cuando se tiene razón pero también "señalar cuando se está equivocado". "Esta guerra es un extraordinario error que vamos a pagar", ha señalado.

