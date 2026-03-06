Sánchez traslada su apoyo Omán y Qatar ante los "injustificables ataques que han sufrido" por parte de Irán

Durante la reciente escalada de tensiones en Oriente Medio, las autoridades de Omán y Qatar denunciaron ataques con drones y misiles provenientes de Irán que afectaron tanto a infraestructuras civiles como a objetivos marítimos. Según Europa Press, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, expresó al sultán de Omán y al emir de Qatar la solidaridad y el apoyo oficial de España ante estos episodios. Sánchez calificó los ataques como “injustificables” y declaró que “ningún país debe ser agredido impunemente”, transmitiendo su postura a través de un comunicado difundido en la red social X, tal como recogió el medio.

El pronunciamiento del jefe del Ejecutivo español incluyó una condena explícita al uso de misiles y drones en estos actos violentos. “Los misiles y los drones solo siembran miedo y ponen en riesgo vidas inocentes”, señaló Sánchez, de acuerdo con lo publicado por Europa Press. A juicio del mandatario español, la protección de la población civil debe mantenerse como una prioridad frente a la ofensiva armada, y reiteró el rechazo del Gobierno que preside tanto a la actual ola de violencia regional como a la guerra derivada de los ataques previos de Estados Unidos e Israel a Irán.

Según la información detallada por Europa Press, el domingo pasado se reportó el impacto de dos drones iraníes en el puerto comercial de Duqm, Omán, resultando en un herido tras alcanzar viviendas móviles. Además, se registraron ataques contra un petrolero situado cerca de la costa de Mascate y otro buque en el estratégico estrecho de Ormuz, lo que incrementó la preocupación acerca de la seguridad en las vías marítimas de la región y el impacto potencial sobre el comercio internacional de hidrocarburos.

Por otra parte, las autoridades qataríes informaron del lanzamiento de 65 misiles y 12 drones iraníes, con un saldo inicial de 16 personas heridas, según reportó Europa Press. Al día siguiente, el portavoz del Ministerio de Exteriores de Qatar declaró que lograron interceptar más drones que pretendían impactar instalaciones civiles, entre ellas el aeropuerto internacional del país. Estas acciones generaron alarma entre la población y pusieron de manifiesto la vulnerabilidad de infraestructuras clave en la región del Golfo ante el uso de sistemas armamentísticos no tripulados.

En su mensaje, el presidente Sánchez defendió la necesidad de abandonar acciones bélicas y abogó por la adopción de medidas que contribuyan a la construcción de la paz y garanticen la seguridad de la región. “Es necesario construir la paz y la seguridad que todos merecen”, afirmó, según consignó Europa Press, mensaje dirigido tanto a los líderes afectados como a la comunidad internacional.

La postura asumida por España llega en un contexto en el que el equilibrio en Oriente Medio se ha visto alterado por la intensificación de enfrentamientos y represalias tras las operaciones militares realizadas por Estados Unidos e Israel contra territorio iraní. Según consignó Europa Press, esta dinámica ha provocado un escenario de inestabilidad que preocupa a varios gobiernos y organismos multilaterales, ante el posible riesgo de extensión del conflicto.

Fuentes diplomáticas, citadas por el medio, subrayaron que el respaldo transmitido por Pedro Sánchez pretende fortalecer los lazos de cooperación y diálogo entre España y los países del Golfo, al tiempo que refuerza el compromiso español con las normas internacionales que prohíben la agresión armada y exigen el respeto a la soberanía nacional. Sánchez, en línea con otros líderes europeos, enfatizó que solo mediante la protección de personas inocentes y la búsqueda de soluciones pacíficas se logrará restablecer la normalidad en la región.

Las acciones ofensivas descritas han puesto de relieve el papel de la tecnología militar no tripulada en los conflictos contemporáneos y han generado un debate sobre la capacidad de respuesta y defensa de infraestructuras críticas ante este tipo de amenazas. Los incidentes en Omán y Qatar han aumentado el número de víctimas y suscitado advertencias respecto de los peligros inherentes al uso indiscriminado de armamento en áreas densamente pobladas.

Europa Press informó que tras los sucesos, continúan los esfuerzos diplomáticos para contener la escalada y fomentar mecanismos de diálogo. El gobierno español, en voz de su presidente, insistió en que cualquier respuesta a estos acontecimientos debe guiarse por el respeto a las leyes internacionales y por el interés de evitar nuevos daños a la población civil.

Los ataques mencionados ocurrieron en lugares de elevada importancia geopolítica y comercial, lo cual incrementa la atención internacional sobre el desenlace de la crisis. Según recogió Europa Press, la preocupación se centra tanto en la seguridad de los corredores marítimos energéticos como en la estabilidad de los países del Consejo de Cooperación del Golfo, socios habituales de la Unión Europea. En sus declaraciones, Sánchez reiteró la voluntad de España de colaborar en la promoción de la estabilidad y la solución negociada de los conflictos.

En este contexto, la declaración del presidente español suma esfuerzos a las iniciativas emprendidas por países y organizaciones que buscan frenar la escalada bélica en la región. La condena a los ataques y la apelación a la paz forman parte de una estrategia articulada de presión internacional destinada a abrir espacios para la negociación y a garantizar la protección de la vida civil y la integridad de infraestructuras esenciales.