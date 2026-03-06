Reino Unido no descarta sumarse a la ofensiva de EEUU e Israel contra Irán: "Hay que estar dispuesto a adaptarse"

La base militar británica de Akrotiri, en Chipre, sufrió esta semana un ataque con dron, un incidente que ha llevado al ministro de Defensa del Reino Unido, John Healey, a reiterar la disposición de su país para responder de manera flexible ante el conflicto que involucra a Estados Unidos, Israel e Irán, según publicó Sky News. En una entrevista concedida durante su visita a la mencionada base aérea, Healey señaló que no descarta la posibilidad de que Fuerzas Armadas británicas se sumen a una ofensiva, en función de cómo evolucionen los hechos en Oriente Próximo.

La posición oficial del gobierno británico, detalló el medio Sky News, no excluye ninguna opción militar. Healey afirmó: “A medida que cambian las circunstancias en cualquier conflicto, hay que estar dispuesto a adaptar las medidas que se toman”. El ministro evitó descartar en dos ocasiones que el Reino Unido pudiera sumarse a la ofensiva que Estados Unidos e Israel iniciaron contra Irán el pasado sábado, una acción que, de acuerdo con el medio, ya ha dejado más de un millar de víctimas, entre ellas figuras destacadas como el líder supremo Alí Jameneí.

Según consignó Sky News, Healey recalcó en su comparecencia que las operaciones llevadas a cabo, hasta el momento, por el Reino Unido en este escenario se han desarrollado con carácter defensivo, en cumplimiento de la legalidad internacional y en coordinación con aliados. Entre las decisiones recientes, mencionó el uso de helicópteros antidrones Wildcat, el despliegue del destructor HMS Dragon en la zona oriental del Mediterráneo y el trabajo conjunto entre planificadores militares para coordinar una respuesta internacional ante el incremento de tensiones en la región.

Las fuerzas británicas derribaron varios drones este jueves, al menos uno de ellos dirigido a la base de Akrotiri, según informó el primer ministro Keir Starmer. El propio Starmer anunció también el envío de helicópteros antidrones a Chipre y la asignación de cuatro aviones de combate Typhoon con destino a Qatar, una medida tomada con el objetivo de fortalecer la capacidad operacional de la Fuerza Aérea en medio del actual aumento del conflicto en la zona.

De acuerdo con Sky News, la visita del jefe de Defensa británico a la instalación de Akrotiri ocurrió tras el ataque con dron recibido el lunes y el refuerzo de las medidas de defensa ante el contexto de creciente hostilidad aérea. Healey insistió en que la coordinación internacional permanece como elemento clave en la estrategia británica, subrayando que todos los pasos dados hasta el momento han sido consensuados con socios como Estados Unidos e Israel.

El medio Sky News reportó que Reino Unido mantiene su actividad en la región oriental del Mediterráneo como parte de las operaciones defensivas y de apoyo a la estabilidad internacional, enfrentando una situación marcada por cambios rápidos y alto riesgo para las fuerzas desplegadas. Entre las acciones implementadas, los helicópteros Wildcat cuentan con tecnología específica para neutralizar amenazas aéreas no tripuladas, mientras que el HMS Dragon desempeña una función de presencia y seguridad marítima estratégica.

El jefe de Defensa británico respondió a las preguntas sobre posibles involucramientos en acciones ofensivas manifestando que la política del gobierno prioriza la flexibilidad táctica y la adaptación ante el cambiante escenario militar. Además, tanto Healey como Starmer argumentaron que la respuesta británica ante estos desafíos continuará según se requiera para proteger sus intereses, aliados y personal desplegado en la región, siempre dentro del marco de la legalidad internacional, según reportó Sky News.

Por el momento, la postura oficial se orienta hacia una defensa reforzada y la preparación para posibles variaciones en el conflicto, quedando abierta la opción de incrementar el apoyo militar o adoptar nuevas medidas si la situación lo exige. El despliegue de recursos adicionales en Chipre y Qatar, así como la coordinación permanente con Estados Unidos, Israel y otros países aliados, configura el eje de la estrategia de Londres en este contexto descrito por Sky News.