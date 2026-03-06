Previa del Ucrania - España

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF), en coordinación con el Ministerio de Asuntos Exteriores, mantuvo contactos constantes con la UEFA para garantizar el máximo nivel de seguridad en el desplazamiento de la selección femenina de fútbol a Turquía, según señaló el medio. El viaje, que originalmente estaba planificado para el jueves, se reprogramó para el viernes debido al clima de tensión en la región causada por recientes episodios bélicos en Oriente Próximo y el impacto sobre el país anfitrión. La expedición partió hacia Antalya después de que las autoridades turcas confirmaran que sistemas defensivos de la OTAN habían interceptado un misil balístico disparado desde Irán, que sobrevoló Irak y Siria y se dirigía al espacio aéreo turco, como publicó la fuente.

La selección española femenina disputará este sábado a las 18:00 (hora peninsular española) su segundo partido en la fase de clasificación para el Mundial de Brasil, enfrentando a Ucrania en el estadio Mardan Antalyaspor de Antalya, Turquía. Según reportó la cobertura, el equipo afronta este duelo en un contexto de intranquilidad debido tanto a la situación de seguridad en la sede como a la inestabilidad general en la región, marcada recientemente por el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán. La Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) expresó formalmente su rechazo al desplazamiento por motivos de seguridad y la UEFA advirtió respecto a la posibilidad de sanciones si el equipo no viajaba a la sede, informó el medio.

Bajo la dirección técnica de Sonia Bermúdez, España buscará una nueva victoria tras el triunfo inaugural el martes frente a Islandia por 3-0 en Castellón de la Plana. Claudia Pina se destacó como figura ofensiva, anotando dos goles, y su desempeño la coloca como indiscutible en la delantera para el encuentro ante Ucrania, según consignó la fuente. Frente a Islandia, Bermúdez diseñó un once inicial con Inma Gabarro como referencia en ataque, quien fue relevada al descanso por Edna Imade, autora de su primer tanto internacional. Este rendimiento podría otorgar a Imade una plaza desde el inicio en el próximo encuentro, desplazando a otras alternativas como Salma Paralluelo. También se contemplan posibles ajustes en las bandas, con opciones como Athenea del Castillo o Eva Navarro, en busca de administrar el esfuerzo físico de Vicky López.

Ucrania, rival de España en este segundo encuentro clasificatorio, afronta su participación lejos de sus fronteras a raíz de la invasión rusa en su territorio. El equipo dirigido por Ilya Andrushchak ocupa actualmente el puesto 34 en el ranking mundial y sufrió una clara derrota por 1-6 ante Inglaterra, la campeona europea, en su primer partido en esta fase. Según detalló la fuente, el combinado ucraniano contuvo al rival durante cerca de una hora de partido antes de encajar los seis tantos en una segunda parte complicada. El seleccionador Andrushchak, en declaraciones recogidas por la web oficial de su federación y reproducidas por los medios, subrayó la dificultad tanto física como mental de disputar compromisos tan exigentes frente a dos de los mejores equipos del mundo en menos de una semana. “En mi opinión, España tiene un arsenal ofensivo aún más potente que Inglaterra, así que, por supuesto, nos centramos en la defensa y los contraataques. Es muy difícil, tanto física como mentalmente, jugar partidos contra los dos mejores equipos del mundo en cuatro días. Pero le digo al equipo: si queremos avanzar, tenemos que mejorar nuestro juego, independientemente del nivel de nuestros rivales y de la intensidad del calendario”, expuso el técnico ucraniano según la prensa.

Los antecedentes entre ambos equipos muestran que Ucrania superó a España en la fase de clasificación para el Mundial de 1999, pero en los dos encuentros más recientes correspondientes al proceso eliminatorio de la Copa del Mundo de 2023, las españolas lograron victorias contundentes por 6-0 y 5-0, informó el medio. El ranking FIFA sitúa a España en la primera posición global, condición que, sumada a los resultados previos, consolida su favoritismo en el partido frente a Ucrania.

El equipo titular español previsto para el encuentro podría presentar cambios mínimos respecto al último compromiso, apostando por una alineación que incluye a Nanclares en la portería; Batlle, Méndez, Codina y Carmona en defensa; Caldentey, Guijarro y Putellas como eje en el centro del campo; y un tridente ofensivo conformado por López, Imade y Pina. Por parte de Ucrania, se espera la formación de Samson bajo palos; Shayniuk, Korsun, Petryk, Kotyk, Basanska en defensa; Ovdiychuk, Kalinina y Giryn en mediocampo; junto a Kravchuk y Zaborovets en el ataque. La francesa Maïka Vanderstichel ha sido designada como árbitra principal del encuentro.

El enfrentamiento tendrá lugar en el estadio Mardan Antalyaspor y comenzará a las 18:00, siendo transmitido por La 1, detalló la fuente. El objetivo de la selección española será sumar seis puntos en esta fase de clasificación, lo que consolidaría su posición de liderazgo en el grupo camino al Mundial de Brasil 2025. La convocatoria y preparación del equipo continúan bajo estrictos protocolos de seguridad, una medida reforzada por los recientes incidentes en el espacio aéreo de Turquía y las advertencias de UEFA y autoridades diplomáticas, como expuso el medio.