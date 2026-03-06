Mueren dos soldados tras estrellarse un avión militar durante un vuelo de entrenamiento en India

Los cuerpos de los dos soldados de la Fuerza Aérea de la India, implicados en el accidente aéreo registrado en el estado de Assam, fueron localizados en la zona de Karbi Anglong, aproximadamente a 60 kilómetros de la ciudad de Jorhat. Según detalló la Fuerza Aérea a través de un comunicado divulgado en sus redes sociales, ambos militares se encontraban a bordo de un avión de combate Su-30 cuando la aeronave perdió contacto con los sistemas de radar poco después de despegar desde Jorhat. El medio consignó que hasta el momento no se han divulgado las causas que provocaron el siniestro.

Tal como informó la Fuerza Aérea, el accidente se produjo durante un vuelo de entrenamiento rutinario. La aeronave afectada, un Su-30 de fabricación rusa, fue utilizada en numerosas operaciones por la Fuerza Aérea India y participa habitualmente en misiones de instrucción y patrulla. Tras la desaparición del radar, las autoridades activaron un protocolo de búsqueda y rescate en la zona donde se presumía la posible caída del avión. Las operaciones se centraron en Karbi Anglong, donde finalmente se hallaron los restos del aparato y se confirmó el fallecimiento de ambos tripulantes.

Según publicó la Fuerza Aérea de la India, el incidente llevó a la movilización de personal especializado, incluyendo equipos de rescate y peritos aeronáuticos, para investigar el lugar del accidente. Las autoridades señalaron que continúa la investigación tecnica sobre el suceso, la cual busca determinar los factores técnicos o humanos que pudieron haber influido en la tragedia aérea. Hasta la fecha, no se han adelantado hipótesis oficiales sobre el origen del accidente.

La Fuerza Aérea subrayó en su mensaje oficial la solidaridad con las familias de los soldados fallecidos y expresó sus condolencias en el mensaje difundido públicamente: “Todo el personal de la Fuerza Aérea expresa sus sinceras condolencias y está firmemente al lado de las familias en este momento de luto”, señaló la declaración recogida por la fuente oficial.

El siniestro reabre interrogantes sobre la seguridad de los vuelos de entrenamiento militar en la región noreste del país, donde las condiciones climáticas y la orografía pueden representar desafíos adicionales para las operaciones aéreas. Según consignó la comunicación oficial, se aguardan resultados de la investigación para establecer las causas del accidente y determinar si procederán medidas correctivas en los protocolos de vuelo de la Fuerza Aérea.

La tripulación del vuelo, cuya identidad no ha sido revelada públicamente hasta que se notifique formalmente a sus allegados, cumplía con un itinerario de entrenamiento al momento de la tragedia, reportó la Fuerza Aérea a través de sus plataformas institucionales. Las acciones de búsqueda y rescate se organizaron de inmediato tras perderse el contacto con el Su-30, involucrando a personal militar de distintas dependencias desplegadas en Assam.

De acuerdo con la información difundida por la Fuerza Aérea y recogida en varios medios locales, la prioridad actual permanece en el acompañamiento a las familias y en esclarecer las circunstancias que derivaron en la pérdida del avión militar. El Su-30, protagonista del accidente, pertenece a una de las flotas más avanzadas del arsenal indio, utilizada tanto en operaciones tácticas como en misiones de adiestramiento.

El accidente de este vuelo de entrenamiento representa un acontecimiento de alto impacto en la comunidad militar del noreste de India y mantiene en vilo a la opinión pública del país mientras avanzan las investigaciones. Fuentes oficiales reiteraron que cualquier novedad respecto a los avances en el esclarecimiento de los hechos será compartida a través de los canales institucionales correspondientes, conforme progrese el análisis técnico de los restos del aparato accidentado y la revisión de los datos de vuelo disponibles.