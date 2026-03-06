Mossos concluye que la muerte de 5 menores en un incendio en Manlleu (Barcelona) fue accidental

La entrega del informe policial al juzgado ha permitido descartar que las puertas y accesos del sótano donde fueron hallados los cinco adolescentes estuvieran bloqueados o cerrados durante el siniestro. Según consignó Europa Press, las primeras conclusiones de la investigación indican que el incendio en este local ubicado en Manlleu, en la provincia de Barcelona, ocurrió por causas accidentales el pasado 16 de febrero, resultando en la muerte de cinco menores de entre 12 y 17 años.

De acuerdo con información difundida por Europa Press, el informe elaborado por la policía autonómica de Cataluña, los Mossos d’Esquadra, atribuye la causa del incendio a la combustión de un colchón, posiblemente prendido por un cigarrillo. Las autoridades han descartado la presencia de signos de violencia en los cuerpos y no detectaron indicios de quemaduras en las víctimas. Según reportó Europa Press, la asfixia causada por la inhalación de humo generada por el fuego fue el motivo de los fallecimientos, pues la nube de humo impidió la salida de los adolescentes del espacio cerrado.

Los Mossos d’Esquadra entregaron estos resultados al Juzgado de Instrucción número 2 de Vic, que desde ahora se encarga de la investigación judicial de la causa. Europa Press informó que, según fuentes policiales, las evidencias recogidas durante la investigación han permitido reconstruir la secuencia de los hechos, concluyendo que no existieron elementos que apunten a intencionalidad o participación de terceras personas en el inicio del fuego.

El incendio se produjo en un trastero ubicado en un edificio de Manlleu, donde los menores se encontraban en el momento del suceso. Según detalló Europa Press, el informe policial enfatiza la ausencia de mecanismos de cierre en los accesos al sótano, lo que indica que las puertas no representaron un obstáculo para una posible evacuación, sino que el humo generado actuó de forma rápida y letal. Los datos recogidos por los investigadores resaltan que ninguno de los fallecidos presentaba lesiones físicas ni traumatismos, respaldando la hipótesis de un accidente por inhalación de humo toxico antes de que el fuego alcanzara mayores dimensiones.

Las conclusiones de los Mossos d’Esquadra también señalan que la principal hipótesis del origen de las llamas recae sobre un cigarrillo mal apagado o manipulado de forma imprudente, que habría entrado en contacto con el colchón, provocando una combustión. Esta versión se sostiene sobre los indicios hallados en el lugar y la ausencia de pruebas que apunten a otro origen del fuego. Europa Press subrayó que la investigación descartó la intervención de sustancias acelerantes y no halló rastros de manipulación deliberada del entorno.

Tras el hallazgo de los cuerpos el 16 de febrero, se activó el protocolo de investigación de incendios con víctimas múltiples cuya coordinación interinstitucional ha facilitado la reconstrucción de los hechos. Europa Press informó que los análisis forenses confirmaron que nadie de los jóvenes presentaba quemaduras, mientras que el humo fue el factor determinante en la asfixia.

La investigación policial ha considerado todos los escenarios posibles a partir de los indicios encontrados en el sótano y las primeras declaraciones recogidas, priorizando la hipótesis accidental desde las etapas iniciales. La instrucción judicial, ahora bajo responsabilidad del juzgado de Vic, continúa recopilando los detalles necesarios para cerrar el caso, en tanto la comunidad de Manlleu permanece atenta a la resolución oficial.

Según lo publicado por Europa Press, el informe policial sobresale por su enfoque en la mecánica y las causas técnicas del suceso, evitando especulaciones sobre otras circunstancias. En las próximas fases, el juzgado valorará los peritajes y demás elementos presentados por los Mossos d’Esquadra para disponer las diligencias finales que determinen el cierre judicial del caso. Las familias de las víctimas han sido informadas a través de los canales oficiales conforme a los procedimientos establecidos por la policía catalana y la administración judicial.