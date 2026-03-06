Louzán, Tebas y Fran Soto firman este lunes el I Convenio Colectivo para el arbitraje profesional

La fecha de inicio para la aplicación del primer convenio colectivo en el arbitraje profesional español será la temporada 2025-2026, periodo durante el cual las nuevas condiciones se pondrán en práctica con la supervisión de las entidades participantes. El acuerdo representa la primera vez que las condiciones de trabajo de quienes ejercen funciones arbitrales en el fútbol de mayor nivel en España quedan reguladas en un marco común, tal como informó Europa Press.

Según confirmó la agencia Europa Press, la firma de este convenio tendrá lugar a las 17:30 horas en la Residencia de la Ciudad del Fútbol de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), en Las Rozas, Madrid. Rafael Louzán, presidente de la RFEF; Javier Tebas, presidente de LaLiga; y Fran Soto, responsable del Comité Técnico de Árbitros (CTA), figuran entre los asistentes clave. El acto contará también con la participación protocolaria de Paco Hevia, representante de la Asociación Española de Árbitros de Fútbol (AESAF), lo que supone el reconocimiento formal del colectivo arbitral como interlocutor legítimo para la defensa de sus derechos laborales, de acuerdo con lo publicado por Europa Press.

La iniciativa, que se califica de inédita por fuentes oficiales según difundió Europa Press, recibe además el respaldo institucional de todas las entidades implicadas en la organización y supervisión del fútbol profesional. Estas incluyen la RFEF, LaLiga y el CTA, organismos que han trabajado de forma concertada para alcanzar un marco normativo sin precedentes en el sector del arbitraje español.

El convenio colectivo concretará derechos y obligaciones para los árbitros, aspectos que antes carecían de regulación específica en el ámbito laboral colectivo. Entre sus principales aportes figuran mejoras relacionadas con salarios, condiciones de protección social y detalles sobre el entorno de trabajo, asuntos considerados históricos en las demandas del gremio, como detalló Europa Press.

Uno de los aspectos integrados en el documento, según reportó Europa Press, es la inclusión de criterios sobre la asignación de turnos para la designación de partidos, la formación continua y la seguridad en el desempeño de las funciones arbitrales. El acuerdo representa, así, una respuesta organizada a reivindicaciones que, según el colectivo arbitral, no habían recibido atención suficiente hasta ahora, señaló la agencia.

La elección de la Ciudad del Fútbol de la RFEF para la rúbrica del convenio confiere un carácter institucional al acto. La presencia coordinada de los máximos representantes federativos, ligueros y del propio CTA refuerza el respaldo institucional, ya que, según subrayó Europa Press, nunca se había celebrado un encuentro de estas características para oficializar un marco regulador dirigido a los árbitros profesionales.

La creación de este convenio abre el camino hacia la negociación colectiva en el arbitraje nacional, un precedente que, según consignó el medio, servirá como base para futuras conversaciones y acuerdos que puedan ampliarse o modificarse conforme evolucionen las necesidades del colectivo y del deporte. La transparencia y seguridad jurídica que se derivan del convenio apuntan a garantizar unas condiciones de trabajo más claras y equitativas para quienes imparten justicia en las principales competiciones, indicó también Europa Press.

La aportación de la AESAF a la negociación dota a los árbitros de una representación reconocida para interactuar con el resto de los actores principales del fútbol profesional, de acuerdo con lo publicado por Europa Press. Esto permite a los integrantes del colectivo participar de forma directa en la definición de sus condiciones de trabajo y en la vigilancia del cumplimiento de las normas acordadas.

La aprobación de este primer convenio colectivo coincide con un proceso global de modernización y dignificación del arbitraje español en el contexto futbolístico profesional, según informó Europa Press. Las nuevas medidas buscan proporcionar una mayor estabilidad a los árbitros en el ejercicio de sus funciones y mejorar la transparencia en el proceso de asignación de encuentros y procedimientos laborales.

Europa Press reportó que el debut de las nuevas disposiciones, previsto para la temporada 2025-2026, dará pie a una evaluación conjunta por parte de la RFEF, LaLiga, el CTA y la AESAF, quienes seguirán de cerca su implementación y los efectos en la organización del arbitraje profesional. El objetivo del acuerdo, según destacaron fuentes oficiales a Europa Press, es asegurar que las condiciones laborales del colectivo arbitral evolucionen en paralelo a las de otros protagonistas de la actividad futbolística.

La firma del convenio colectivo, considerada por las partes como un avance relevante para el arbitraje español, establece una base sobre la que futuras generaciones de árbitros podrán negociar y consolidar sus derechos laborales, tal como difundió Europa Press. El evento de este lunes en la sede federativa marca así una referencia institucional y normativa para el funcionamiento del arbitraje profesional en España.