Las Mareas Blancas rechazan el Anteproyecto de Ley para limitar la colaboración público-privada en sanidad

La Asociación Mareas Blancas ha solicitado una enmienda a la totalidad al Anteproyecto de Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud, con petición de un nuevo redactado y contenido, ya que considera que el texto implica la "consolidación y blanqueo" de mecanismos privatizadores, usando "atajos o subterfugios" para afianzar la colaboración público-privada en el Sistema Nacional de Salud (SNS).

"El Anteproyecto de Ley de Gestión Pública que presentan es inasumible", ha denunciado la asociación en un comunicado. En este contexto, recuerda que el pasado 3 de marzo 2026 hizo llegar al correo pertinente sus alegaciones en relación con el trámite de audiencia e información respecto a la futura ley.

En el comunicado, la Asociación Mareas Blancas señala algunos de los puntos que aparecen en el anteproyecto y que no comparte con el Ministerio de Sanidad. Así, pide que los comités de evaluación para la gestión sanitaria indirecta tengan representación ciudadana civil organizada.

Además, critica que en el anteproyecto se "confirma" la pervivencia de la colaboración. "De hecho se contradice con el macro estudio de Informe que el propio Ministerio presentó e hizo público comparando la gestión directa pública- respecto de las privatizadas", añade.

Asimismo, la asociación subraya que la ley abre espacio y tiempo para la inclusión de futuras o embrionarias emprendedurías privadas. "Con ellas se facilitarán los perjuicios que los titulares del SNS venimos padeciendo con la descapitalización patrimonial pública y la inequidad en los servicios", apunta.

No obstante, ha reconocido algunas determinadas mejoras, como la de impedir el mecanismo construcción/concesión de obra y la prestación sanitaria/gestión por empresas privadas modelo Torrejón o Alzira.

EuropaPress

