Las importaciones netas de gas a España caen un 5,9% enero, con EE.UU como primer suministrador, con el 44,5%

Las importaciones netas de gas natural a España cayeron un 5,9% el pasado mes de enero con respecto al mismo mes de 2025, situándose en los 30.525 gigavatios (GWh), y con Estados Unidos como principal suministrador al país, con el 44,5% del total llegado, según datos de la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (Cores).

En concreto, llegó al país en enero procedente de Estados Unidos gas vía buque metanero por 15.284 GWh, tras dispararse la cifra en un 46,2% con respecto al mismo mes de 2025.

Estados Unidos superó así en el suministro a España en enero a Argelia, que envió por tubo -Medgaz- el 29,4% del gas natural llegado al país, y a Rusia, con el 12,7%.

Esta semana, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con cortar todo el comercio con España, tras la negativa del Gobierno de Pedro Sánchez a dejar usar las bases de Rota y Morón para atacar a Irán.

Las importaciones realizadas a través de gasoducto al país en enero se incrementaron en un 21,9% frente al año pasado, mientras disminuyeron las de gas natural licuado (GNL) un 16,6%.

Las importaciones de gas natural alcanzaron los 34.314 GWh en enero, con un descenso del 3,3% con respecto al mismo mes del ejercicio anterior. El 62,6% se importó como GNL y el 37,4% restante a través de gasoducto.

SIN IMPORTACIONES DE ORIENTE PRÓXIMO.

Por áreas geográficas, únicamente aumentaron interanualmente los suministros procedentes de América del Norte, con un aumento del 46,2%, por ese empuje de Estados Unidos, mientras disminuyeron los de África (-22,2%) y Europa y Euroasia (-9,4%).

No se registran en enero importaciones procedentes de América Central y Sur, Asia Pacífico ni Oriente Próximo, área actualmente del conflicto en Irán.

En lo que respecta a las exportaciones de gas natural, en enero se situaron en 3.789 GWh, aumentando un 24% frente al mismo mes del año pasado. El 49,1% se exporta a través de gasoducto y el 50,9% restante en forma de GNL.

Portugal se sitúa como principal destino de las exportaciones, con 941 GWh y 24,8% del total, seguido de Turquía (868 GWh; 22,9%) y Marruecos (822 GWh; 21,7%).

EuropaPress

