Agencias

La producción de servicios subió en diciembre un 0,2% en la eurozona y un 0,3% en la Unión Europea

Guardar

La producción de servicios de la eurozona subió en diciembre un 0,2% respecto del mes anterior, cuando se redujo un 0,6%, mientras que, en comparación con el mismo mes de 2024 aumentó en un 0,7%, según ha informado este viernes Eurostat.

En el conjunto de la Unión Europea (UE), el dato se elevó un 0,3% desde noviembre, mes en el que también retrocedió en seis décimas. En cifras interanuales, la producción fue un 0,8% superior.

Entre los Estados miembro sobre los que se dispone de información, las mayores mejoras mensuales se registraron en Luxemburgo (12,5%), Polonia (5,7%) y Lituania (2,6%), mientras que los principales descensos se observaron en Bulgaria (-3,5%), Portugal (-2,6%) y Alemania (-1%).

En términos anuales, las lecturas en positivo más abultadas se anotaron en Lituania (10,2%), Polonia (10%) y Rumanía (7,8%). Después, las bajadas más intensas se dieron en Dinamarca (-16,6%), Luxemburgo (-4,9%) y Estonia (-3,2%).

En el caso de España, la provisión de servicios avanzó un 0,6% en diciembre desde el alza previo del 0,1%, al tiempo que, frente al mismo mes de 2024, la producción se expandió un 3,9%.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Santander incoará expediente sancionador al policía local que "no hizo su trabajo" al recibir aviso sobre El Bocal

Un agente municipal será sometido a una investigación disciplinaria tras ignorar una advertencia sobre el deterioro de una estructura, según indicó la alcaldesa, luego de que el desplome causara la tragedia que dejó seis víctimas mortales

Santander incoará expediente sancionador al

Recuperando pide al PSOE que exija en todas CCAA un procedimiento para recuperar los bienes inmatriculados por Iglesia

La Coordinadora nacional, dedicada a la defensa del patrimonio público, reclama al principal partido de la oposición que promueva en cada región normas que permitan revisar y anular miles de inscripciones eclesiásticas consideradas inconstitucionales y opacas

Recuperando pide al PSOE que

La reducción de jornada beneficia la salud, pero puede incrementar las diferencias de género, según un estudio

Expertos analizan cómo la disminución del tiempo laboral mejora el bienestar general, aunque subrayan el riesgo de acentuar desigualdades, ya que la carga de tareas en el hogar recae mayoritariamente sobre las mujeres, según recientes investigaciones

Infobae

Demandan a Meta por publicidad engañosa con la privacidad de sus gafas inteligentes

Una acción legal colectiva fue presentada en San Francisco, exigiendo transparencia y responsabilidad a la tecnológica por no informar sobre el acceso de terceros a grabaciones privadas, lo cual podría exponer a los usuarios a importantes riesgos personales y de datos

Demandan a Meta por publicidad

Nuria López denuncia la violencia contra la mujer en México con su exposición en FotoFest Cartagena

La fotoperiodista española presenta en Cartagena una muestra que busca generar conciencia sobre feminicidios, desapariciones y explotación sexual en Méjico, incluyendo testimonios y relatos familiares que reflejan el sufrimiento y la dimensión universal de la problemática

Nuria López denuncia la violencia