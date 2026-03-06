La producción de servicios subió en diciembre un 0,2% en la eurozona y un 0,3% en la Unión Europea

La producción de servicios de la eurozona subió en diciembre un 0,2% respecto del mes anterior, cuando se redujo un 0,6%, mientras que, en comparación con el mismo mes de 2024 aumentó en un 0,7%, según ha informado este viernes Eurostat.

En el conjunto de la Unión Europea (UE), el dato se elevó un 0,3% desde noviembre, mes en el que también retrocedió en seis décimas. En cifras interanuales, la producción fue un 0,8% superior.

Entre los Estados miembro sobre los que se dispone de información, las mayores mejoras mensuales se registraron en Luxemburgo (12,5%), Polonia (5,7%) y Lituania (2,6%), mientras que los principales descensos se observaron en Bulgaria (-3,5%), Portugal (-2,6%) y Alemania (-1%).

En términos anuales, las lecturas en positivo más abultadas se anotaron en Lituania (10,2%), Polonia (10%) y Rumanía (7,8%). Después, las bajadas más intensas se dieron en Dinamarca (-16,6%), Luxemburgo (-4,9%) y Estonia (-3,2%).

En el caso de España, la provisión de servicios avanzó un 0,6% en diciembre desde el alza previo del 0,1%, al tiempo que, frente al mismo mes de 2024, la producción se expandió un 3,9%.