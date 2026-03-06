La CHE alerta de crecidas en barrancos y cauces menores en varias cuencas como consecuencia de precipitaciones

La posibilidad de crecidas repentinas en ríos de la cuenca del Ebro, especialmente durante la noche del viernes 6 a la madrugada del sábado 7 de junio, ha motivado una serie de recomendaciones dirigidas a la población ante el aumento previsto del caudal en varios cauces. La Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) detalló que el caudal de los ríos Algás, Matarraña, Bergantes, Guadalope, Martín, Aguas Vivas, Huerva, Jalón y sus afluentes, Queiles, Huecha, Alhama, Cidacos, Leza e Iregua puede incrementarse de forma significativa, a raíz del pronóstico de lluvias intensas en las próximas 20 horas. Según informó la CHE, este fenómeno afectaría principalmente a Aragón, La Rioja y Navarra, en donde se anticipan repercusiones para las poblaciones próximas a los cauces fluviales.

De acuerdo con la información publicada por la Confederación Hidrográfica del Ebro, el aviso responde a los datos meteorológicos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), la cual prevé precipitaciones superiores a los 20 litros por metro cuadrado en menos de una hora en varios puntos del sector sureste de la cuenca. Entre los territorios mencionados se encuentran las cuencas del Jalón y la Ribera del Ebro en Aragón, el Guadalope en Teruel y Castellón, el Matarraña en Teruel y Tarragona, así como el tramo bajo del Ebro en Tarragona. El organismo advierte que la alta incertidumbre en los modelos tanto meteorológicos como hidrológicos impide precisar las zonas concretas donde podrían superarse los umbrales de aviso, aunque las probabilidades afectan a varios tramos de los ríos mencionados.

El medio también reportó que la CHE alerta sobre la posibilidad de crecidas súbitas importantes, principalmente en barrancos y cauces menores de toda la red fluvial del sector sureste de la cuenca del Ebro. Este tipo de episodios puede provocar incrementos rápidos y puntuales del caudal, que conllevan riesgos de desbordamientos e impactos directos en localidades ribereñas. Según detalló la Confederación, es posible que algunas estaciones de aforo de estos ríos registren valores superiores a los normales a lo largo del viernes y durante la madrugada del sábado.

La recomendación principal de la CHE, según consignó el comunicado, consiste en mantenerse atento a la información meteorológica e hidrológica disponible a través de diferentes portales oficiales: la web de la Agencia Estatal de Meteorología (www.aemet.es), la del SAIH Ebro (www.saihebro.com) y la propia página de la Confederación (www.chebro.es). Además, se sugiere seguir los canales oficiales de redes sociales, como '@CH_Ebro', para recibir alertas y actualizaciones en tiempo real.

La Confederación Hidrográfica del Ebro subrayó la importancia de que la ciudadanía local consulte estos datos antes de planificar actividades cerca de los cauces, especialmente en las áreas de mayor incidencia histórica de crecidas. Las autoridades han insistido en la necesidad de aplicar máxima precaución, sobre todo en zonas con infraestructuras próximas a ríos y barrancos, ante la previsión de descargas intensas de agua en cortos periodos de tiempo.

En su alerta, la CHE puntualizó que la mayoría de los cursos de agua afectados atraviesan comunidades como Aragón, La Rioja y Navarra, pero también incluyen sectores limítrofes de Castellón y Tarragona. La influencia de las precipitaciones intensas se verá reflejada tanto en grandes ríos como en afluentes y cauces menores, habitualmente más sensibles a la saturación del terreno y al arrastre de agua en episodios de fuertes lluvias.

Según publicó la Confederación, la probabilidad de que se superen los umbrales de aviso en estaciones de medición varía a lo largo del territorio afectado, dependiendo de la evolución final del episodio. Esta situación mantiene en alerta a servicios de emergencia y organismos responsables de la gestión del agua, quienes monitorean en directo la crecida potencial de los ríos.

El comunicado reitera que el seguimiento continuo de los pronósticos y datos en tiempo real es clave para reducir riesgos tanto para la población como para las infraestructuras. Instituciones y particulares ubicados en áreas proclives a inundaciones deben extremar la vigilancia y consultar regularmente los canales oficiales antes de acceder o circular cerca de cursos de agua.

La CHE recuerda a los habitantes y usuarios de las cuencas comprometidas que la naturaleza súbita de estas crecidas puede complicar la reacción a tiempo ante un incremento inesperado del caudal, por lo cual la anticipación y la consulta continua de información resulta especialmente relevante durante el intervalo de alerta meteorológica y las horas posteriores. Con la advertencia activa, las autoridades buscan minimizar situaciones de peligro y daños materiales en las regiones adyacentes a los ríos vigilados.