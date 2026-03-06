El Real Madrid recupera a Raúl Asencio y viaja a Vigo con 10 bajas

La reaparición del central español Raúl Asencio, recuperado tras el golpe que sufrió ante el Benfica en el partido de vuelta de los 'playoffs' de la Champions League, destaca en la lista de convocados del Real Madrid para el próximo encuentro ante el RC Celta. Según reportó la Agencia EFE, Álvaro Arbeloa, entrenador del equipo, tendrá que afrontar hasta diez ausencias relevantes entre lesiones y sanciones para el partido de la jornada 27 de LaLiga EA Sports, que se disputará este viernes a las 21:00 horas en Vigo.

De acuerdo con la información difundida por EFE, el técnico merengue no dispondrá de varias figuras clave del plantel por distintas razones. Los lesionados son Éder Militao, Eduardo Camavinga, David Alaba, Jude Bellingham, Dani Ceballos, Kylian Mbappé y Rodrygo Goes, todos habituales titulares en distintos tramos de la temporada. Además, Álvaro Carreras, Dean Hujsen y Franco Mastantuono tampoco estarán disponibles, pero en este caso por haber acumulado sanciones que les impiden participar en el duelo ante el conjunto gallego.

Ante este panorama, el entrenador del Real Madrid se ha visto forzado a recurrir a la cantera para completar la convocatoria. Según detalló EFE, entre los siete canteranos incluidos en la lista se encuentran el portero Sergio Mestre, los defensores Diego Aguado y Lamini Fati, y los centrocampistas Jorge Cestero, Manuel Ángel Morán, César Palacios y Thiago Pitarch. Este último ya había sido titular en la reciente derrota por 0-1 frente al Getafe Club de Fútbol.

La lista de convocados para medirse al RC Celta la conforman los porteros Thibaut Courtois, Andriy Lunin y Sergio Mestre. En la línea defensiva figuran Dani Carvajal, Trent Alexander-Arnold, Raúl Asencio, Fran García, Antonio Rüdiger, Ferland Mendy, Diego Aguado y Lamini Fati. Los centrocampistas seleccionados por Arbeloa son Fede Valverde, Aurélien Tchouaméni, Arda Güler, Jorge Cestero, Manuel Ángel, César Palacios y Thiago Pitarch. Por parte del ataque, el equipo contará con Vinícius Júnior, Gonzalo García y Brahim Díaz, según informó EFE.

La vuelta de Asencio representa uno de los pocos refuerzos positivos para el cuadro blanco, tras su recuperación luego de un fuerte impacto que lo apartó de la dinámica habitual del equipo. La acumulación de bajas ha obligado al cuerpo técnico a apostar por la juventud y el talento emergente de la cantera para afrontar uno de los compromisos ligueros más exigentes del calendario.

EFE subrayó que, ante el volumen de ausencias, la plantilla se ve marcada por una combinación de jugadores experimentados y jóvenes promesas del club, que tendrán la oportunidad de sumar minutos en el primer equipo bajo la dirección de Árquelo Arbeloa. Ninguna de las lesiones ni sanciones permite augurar un retorno inmediato de los jugadores ausentes, lo que prolonga la necesidad de contar con la cantera en las próximas fechas.

La importancia del compromiso ante el RC Celta se ve potenciada tanto por la situación del Real Madrid en la tabla de LaLiga EA Sports como por la oportunidad de observar el desempeño de los canteranos en el primer equipo. La convocatoria final, publicada por EFE, pone de relieve el impacto de las lesiones y sanciones sobre la plantilla, así como la confianza depositada por Arbeloa en los jóvenes valores del club para mantener el rendimiento competitivo a pesar de las adversidades.