El Ibex 35 abre con una subida del 0,53% y vuelve a recuperar los 17.300 puntos, con el gas a la baja

En los movimientos empresariales más relevantes de la jornada, Iberdrola confirmó la adquisición de su primer parque eólico en el estado de Victoria, Australia, a Partners Group y OPTrust, tras completar la obtención de todas las autorizaciones regulatorias necesarias. Según informó el medio, esta operación marca un paso significativo para la expansión internacional de la compañía energética española. Además, la salida de los tres consejeros dominicales de GIP (BlackRock) del consejo de administración de Naturgy se produjo luego de que el fondo vendiera su participación del 11,4% en la compañía por cerca de 2.791 millones de euros, según publicó la fuente original.

El inicio de la negociación en los mercados europeos estuvo marcado por el avance de las principales bolsas y el contexto de volatilidad generado por el conflicto en Oriente Próximo. De acuerdo con la información consignada por la fuente, el Ibex 35 arrancó la sesión con un aumento del 0,53%, lo que permitió recuperar el nivel de los 17.300 puntos, situándose exactamente en 17.337,1 puntos a las 9.00 horas. En otras plazas europeas se observaron incrementos: París subió un 0,3%, Fráncfort un 0,8%, Londres un 0,2%, y Milán un 0,3%.

El análisis sectorial del Ibex 35 reflejó diferencias según los valores. Dentro de los descensos destacaron Rovi (-0,62%), Logista (-0,59%) y ACS (-0,19%), mientras que entre las mayores subidas figuraron IAG (+2,1%) y Amadeus (+1,38%). Estos movimientos se enmarcaron en una jornada de alta atención a los desarrollos del informe de empleo en Estados Unidos, factor clave para los inversores internacionales.

El contexto geopolítico siguió influyendo en la evolución de los mercados energéticos, especialmente ante las tensiones en el estrecho de Ormuz, por donde circula aproximadamente el 20% del petróleo y el gas mundial. El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, aseguró en entrevista difundida por la cadena NBC que "en este momento no tenemos la intención de cerrarlo", aunque matizó que el cierre podría estar sobre la mesa si la situación lo requiere, vinculándolo con la ofensiva militar de Estados Unidos e Israel contra Irán desde el 28 de febrero. "No lo hemos cerrado. Los barcos y los buques cargueros han dejado de atravesar la zona porque tienen miedo a un ataque por parte de unos u otros", declaró Araqchi según reportó la fuente original.

Mientras tanto, el precio del barril de Brent, referencia internacional, se elevó un 0,23% y cotizó en 85,64 dólares, en tanto que el West Texas Intermediate (WTI), principal referencia estadounidense, se mantuvo estable en 81,05 dólares. Respecto al gas, el mercado de futuros holandés, de referencia para Europa, mostró un retroceso cercano al 3%, fijándose en 49,4 euros por megavatio hora, según detalló el medio.

Dentro del panorama macroeconómico nacional, los datos del Instituto Nacional de Estadística indicaron que el precio de la vivienda libre subió un promedio del 12,7% el año pasado, cifra que representa el mayor crecimiento desde 2007, cuando el incremento fue del 9,8%. Este aumento de 4,3 puntos respecto al año anterior refuerza la percepción de presión en el mercado inmobiliario, según consignó la fuente.

En el plano internacional, la atención se mantuvo sobre el desarrollo del conflicto en Oriente Próximo y sobre la política exterior de Estados Unidos. El presidente estadounidense, Donald Trump, criticó nuevamente a España al calificarla de país "perdedor" y la tildó de "muy hostil" hacia la OTAN. Trump subrayó que España es el único aliado que se opone a destinar el 5% del PIB al gasto en defensa y advirtió sobre la posibilidad de represalias, de acuerdo con información publicada por la fuente.

En lo referente al mercado de divisas, la cotización del euro frente al dólar alcanzó los 1,1613 dólares, experimentando un ligero ascenso del 0,03%. Asimismo, el interés exigido por el bono español a diez años descendió hasta el 3,294%, reflejando cierto alivio en la percepción de riesgo para la deuda soberana española, conforme a los datos del medio.

Los inversores siguieron de cerca el informe de empleo de Estados Unidos previsto para la jornada, al considerar su impacto potencial en los mercados mundiales y en las políticas monetarias que puedan adoptar tanto la Reserva Federal como el Banco Central Europeo.

El retroceso en el precio del gas y los movimientos en los mercados de energía fueron factores determinantes para la evolución del mercado español y europeo. Los participantes del mercado aguardaron también la evolución de los acontecimientos en Oriente Próximo, así como los posibles efectos de las tensiones geopolíticas sobre la oferta mundial de hidrocarburos y sobre las cadenas de suministro internacionales, temas que incidieron directamente en la volatilidad observada en las primeras horas de negociación, según reportó el medio.

La jornada en los mercados europeos reflejó un equilibrio entre la atención a factores geopolíticos, ajustes en los precios de la energía, noticias del sector empresarial nacional y la evolución de las principales variables macroeconómicas tanto en España como en el extranjero, tal como publicó la fuente.