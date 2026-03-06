El Comité de Huelga de los médicos pide a Sanidad negociar con ellos para poner fin a la huelga

El Comité de Huelga de los médicos ha realizado en las últimas horas una petición oficial de reunión urgente al Ministerio de Sanidad y ha enviado documentación orientada a facilitar un proceso de negociación, según informó el propio órgano en un comunicado. La principal exigencia del Comité se centra en que cualquier diálogo formal para intentar concluir la huelga y las movilizaciones en curso debe realizarse exclusivamente con este órgano, y no con el Foro de la Profesión Médica de España (FPME), entidad que solo cumple un rol consultivo en este conflicto.

Tal como reportó el Comité y recogió el texto oficial difundido, se difundieron en las horas recientes varios comunicados públicos que afirmaban erróneamente que ya había comenzado una negociación entre el Ministerio encabezado por Mónica García y el FPME. Ante esto, la representación de los trabajadores subrayó ante el Ministerio la necesidad de realizar varias aclaraciones, destacando que ni el Foro ni ninguna de sus organizaciones integrantes —entre las que se encuentran el Consejo General de Colegios de Médicos (CGCOM) y la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM)— tienen capacidad para formalizar acuerdos respecto a la huelga. De acuerdo con lo consignado en el comunicado, el Comité agradece el apoyo del FPME a las movilizaciones y a la huelga, pero aclara que el Foro no las convocó ni participa en la negociación que podría terminar con estos paros.

En relación a la ronda de contactos que tuvo lugar, el Comité describió una reunión entre representantes del FPME y la ministra de Sanidad, Mónica García, en la cual esta última expresó apertura a continuar las negociaciones con el colectivo médico en caso de que se suspendieran las movilizaciones y la huelga vigente. Según detalló el Comité de Huelga, en ese mismo encuentro se precisó que el único mecanismo válido para negociar una salida al conflicto es a través del propio Comité y que cualquier suspensión de medidas debe contar con la decisión de la CESM, que tiene alcance nacional y coordina las acciones con el Comité de Huelga.

El comunicado del Comité indica, además, que esta propuesta del Ministerio se remitió a los sindicatos agrupados dentro de la CESM y del Comité de Huelga, quienes debían considerarla y definir una respuesta. No obstante, el Comité de Huelga asegura que antes de que estas organizaciones pudieran valorar la oferta, el Ministerio publicó una nota de prensa estableciendo que el proceso de negociación ya estaba en marcha. Según publicó el Comité, entre el Ministerio y el FPME únicamente existe un diálogo institucional conforme a las funciones que competen a ambos organismos, descartando en todo momento que se haya abierto ya una negociación sobre la convocatoria o la eventual suspensión de movilizaciones y huelgas.

El Comité de Huelga remarcó que desea dejar sin lugar a equívocos, negando de manera unánime la existencia de negociaciones abiertas con el Ministerio en este momento, y recordando que ese órgano es la única instancia con legitimidad legal para negociar en representación de los trabajadores médicos respecto a este conflicto concreto, cuyo trasfondo es la reforma del Estatuto Marco.

En el marco de esta situación, el Comité de Huelga reiteró que se mantiene a la espera de una convocatoria formal por parte del Ministerio de Sanidad para abrir un proceso de negociación real. El órgano detalló que durante los últimos días se remitió documentación específica con el objetivo de avanzar en esta dirección. Al mismo tiempo, trasladó una petición oficial para la celebración de una reunión urgente este mismo viernes, buscando propiciar avances que puedan conducir a un acuerdo.

Finalmente, el comunicado difundido por los representantes de los trabajadores solicita al Ministerio de Sanidad que formule una oferta concreta y específica para la negociación, superando las declaraciones públicas que, según los médicos, se han limitado a manifestar disposición al diálogo sin aportar propuestas definidas. El Comité considera que una oferta tangible es imprescindible para que exista la posibilidad real de desbloquear el conflicto laboral y determinar un posible cese de la huelga y de las movilizaciones convocadas.