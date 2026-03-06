Dimiten los tres consejeros de GIP (BlackRock) en Naturgy tras salir el fondo de su accionariado

Lucy Chadwick, Rajaram Rao y Martin Catchpole dejaron sus cargos en el consejo de administración de Naturgy tras la salida del fondo GIP (BlackRock) de la empresa energética, concluyendo una década de presencia en el órgano de gobierno de la compañía, según informó Naturgy en una comunicación a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). La energética destacó el fin de esta etapa en su estructura de gestión tras la desvinculación de GIP como accionista relevante.

Tal como publicó la compañía, la renuncia sucede después de que GIP, controlado por BlackRock desde 2024, vendiera esta misma semana su participación del 11,4% en Naturgy, operación valorada en aproximadamente 2.790,9 millones de euros. El proceso de venta se efectuó mediante una colocación acelerada que llevaron a cabo JP Morgan y Goldman Sachs, mecanismo que permitió materializar la salida del fondo en un corto periodo.

Según detalló la energética, los tres consejeros, propuestos en su día por GIP, recibieron el agradecimiento formal de Naturgy por su contribución durante los años en los que formaron parte del consejo. Estos representantes jugaron un papel en la toma de decisiones de la compañía desde la entrada de GIP en el accionariado en 2016, cuando el fondo de inversión se hizo con un 20% del capital tras un acuerdo con Repsol y Criteria. Ambos socios se desprendieron en aquel momento de un 10% de las acciones cada uno, por un precio de 19 euros por acción, lo que supuso una inversión total de 3.802 millones de euros por parte de GIP.

A lo largo de esta semana, la operación de venta cerró el proceso de desinversión del fondo en la energética, un camino iniciado en diciembre pasado. Según consignó Naturgy, GIP había vendido en esa primera etapa un 7,1% del capital de la compañía, valorado en torno a 1.800 millones de euros. Esta estrategia de salida escalonada culminó ahora con la venta del porcentaje restante, poniendo fin a una década de vínculo entre GIP y Naturgy.

El medio también reportó que la decisión de venta y salida total de GIP del capital de Naturgy forma parte de los movimientos recientes tras la adquisición de la gestora por BlackRock en 2024, acontecimiento relevante en el sector por la dimensión y trayectoria de ambas firmas de inversión. En total, la participación que detentó GIP desde su entrada hasta la venta final estuvo en torno al 20% y cayó progresivamente hasta su desinversión total.

La renuncia de los tres consejeros implica una reorganización en el consejo de administración de la energética. Naturgy informó que las vacantes producidas requerirán un rediseño en la composición del órgano de gobierno para ajustar la representatividad de los actuales accionistas. De acuerdo con los movimientos registrados y publicados por la empresa, este ajuste abre una nueva fase en la estructura de control dentro de la compañía, que desde ahora no contará con representantes ligados al fondo, propiedad de BlackRock.

El proceso de desinversión y las renuncias ponen de manifiesto la reconfiguración del accionariado de Naturgy en el escenario actual. La empresa específica que los detalles relativos a estas operaciones y los cambios derivados han sido enviados oficialmente a la CNMV, como parte de la comunicación exigida en estos casos. Algunos analistas citados por medios del sector señalan que, aunque el vínculo de GIP con la energética culmina, la venta del paquete accionario y la salida de sus consejeros podrían tener impacto en futuros movimientos de la compañía, al menos en términos de gobernanza y de dinámicas de capital.

El medio señaló, por último, que la partida de GIP y la salida de sus delegados en el consejo cierran uno de los periodos más largos de presencia de un fondo internacional en la gestión de Naturgy, cuyo accionariado principal recibe ahora un nuevo impulso de cara al futuro.