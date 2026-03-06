Cristina Piaget, en medio de los rumores con Carlos Lozano, muestra un gesto de cariño tras la final de 'GH Dúo'

Durante la emisión final de ‘GH Dúo’, el comportamiento de Cristina Piaget dentro del plató dejó en evidencia que la posible evolución de su relación con Carlos Lozano solo dependerá de la voluntad del presentador. Según señaló el medio que cubrió la salida de la actriz de las instalaciones de Telecinco, Piaget prefirió dejar en manos de Lozano cualquier paso que pudiera sucederse fuera del reality show, en contraste con la atención mediática acumulada durante las semanas previas por la cercanía entre ambos participantes.

Al abandonar el recinto televisivo tras la última gala, Cristina Piaget fue abordada por reporteros que buscaban declaraciones sobre las especulaciones acerca de un vínculo sentimental con el reciente ganador. De acuerdo con lo consignado por la fuente, la actriz optó por guardar silencio absoluto ante las preguntas y evitó responder a cualquier cuestionamiento sobre la naturaleza de su relación con Lozano. En el mismo momento, realizó un gesto considerado afectuoso por los presentes: formó corazones con las manos en dirección a la prensa. Este gesto simbólico fue interpretado como una muestra de apoyo y cariño, en medio de la ausencia de comentarios verbales.

La interacción entre Piaget y Lozano durante el desarrollo del certamen fue una de las principales fuentes de debate tanto dentro como fuera del programa, reportó el medio. Desde las semanas finales del reality, el diálogo entre ambos sumó elementos de coqueteo que no pasaron desapercibidos para la audiencia ni para los comentaristas especializados. El interés mediático creció al aumentar las posibilidades de que la relación entre ambos continuara fuera del ambiente televisivo.

En declaraciones recogidas por el medio durante la fase decisiva del concurso, Cristina Piaget expresó de manera pública su disposición a conocer mejor a Carlos Lozano tras el final del programa. Sus palabras, tales como “la puerta está abierta”, reflejaron una actitud receptiva ante la alternativa de construir algo fuera del plató. No obstante, aclaró que cualquier decisión pasaría previamente por la iniciativa de Lozano y que la evolución de la relación solo tendría sentido en un contexto de privacidad, fuera de la exposición mediática.

Por otro lado, Carlos Lozano también fue interrogado respecto a sus intenciones, pero su respuesta se mantuvo cauta, según informó el mismo medio. El presentador expresó ante la prensa que “el amor no se busca”, y confirmó que si bien tiene interés en seguir conociendo a Piaget, no siente amor por la actriz en ese preciso momento. Esta declaración disminuyó las expectativas de un desarrollo inmediato en el plano sentimental, aunque no descartó la existencia de afecto ni la posibilidad de futuros encuentros.

La atención sobre esta pareja potencial se acentuó tras la victoria de Carlos Lozano en ‘GH Dúo’. El respaldo del público durante la final reforzó la relevancia de las interacciones entre ambos concursantes fuera de la casa, mientras la prensa observaba minuciosamente cada gesto y respuesta. El medio señaló que, una vez más, Piaget esquivó referirse a sus emociones, eligiendo responder con gestos visuales antes que afirmaciones explícitas para evitar alimentar nuevas especulaciones o dar pie a lecturas erróneas sobre su vida personal.

Durante su aparición en el plató en la última transmisión, Piaget reiteró que prefería mantener estos asuntos en un marco privado y no ante las cámaras, confirmando que favorece las conversaciones directas y sinceras fuera del ojo público, de acuerdo con lo registrado por el medio que acompañó toda la cobertura del reality. En consecuencia, mientras la intérprete sostiene una postura reservada, optando por gestos sobre palabras, todo avance futuro queda supeditado a la actitud y determinación que pueda mostrar Carlos Lozano al margen de la exposición televisiva.

En las semanas recientes, el flujo de rumores que ha rodeado a los dos participantes se vio alimentado por la apertura de Piaget y la mesura de Lozano frente a la posibilidad de iniciar una relación. El medio puntualizó que la actriz insistió en trasladar cualquier avance a un terreno donde prime la cercanía real y la sinceridad, lejos de los focos y de la presión mediática que ha acompañado su trayectoria en el concurso.

En la actualidad, la interacción entre Cristina Piaget y Carlos Lozano sigue generando atención y comentarios entre el público. La actriz continúa manifestándose a través del lenguaje no verbal, sin añadir declaraciones sobre su estado emocional ni confirmar cambios. Por su parte, Lozano sostiene su preferencia por mantener cautela antes de definir algún tipo de vínculo sentimental en el futuro, dejando abierta la incógnita de una posible relación. Tal como concluye el medio, cualquier novedad o paso futuro dependerá exclusivamente de la decisión del presentador, de acuerdo con los dichos de Piaget y los hechos reportados tras la conclusión de ‘GH Dúo’.