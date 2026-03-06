Condenan a 21 años de prisión a uno de los acusados de participar en el asesinato del senador Miguel Uribe

Durante el proceso judicial, Carlos Mora González, conocido como 'El Veneco', reconoció ante la Fiscalía su papel en la logística y en la entrega del vehículo utilizado para transportar el arma con la que se cometió el asesinato del senador Miguel Uribe Turbay. Según consignó la prensa colombiana, el tribunal de Bogotá fijó una condena de 21 años de prisión para Mora González por su participación en el crimen perpetrado el 11 de agosto de 2025 en la capital colombiana. En la sentencia, Mora González aceptó cargos agravados de homicidio, concierto para delinquir y la fabricación y posesión ilegal de armas de fuego.

De acuerdo con las fuentes citadas por la prensa nacional, Mora González llegó a un acuerdo con la Fiscalía admitiendo su responsabilidad en la organización del homicidio. El tribunal determinó que el sentenciado coordinó la selección del lugar en el que se realizó el ataque y facilitó el desplazamiento de quienes intervinieron, al proveer el vehículo empleado para llevar el arma homicida. El autor material del asesinato fue un adolescente de 15 años, según detalló la prensa colombiana.

La Justicia colombiana dictó la condena contra Mora González pocos días después de que otra de las procesadas por el crimen, Katherine Martínez, también recibiera una pena de 21 años de prisión. Según recopiló la prensa local, la decisión judicial se enmarca en un proceso más amplio, en el que hay al menos nueve personas detenidas y vinculadas a esta causa.

El asesinato del senador Uribe Turbay, integrante del partido Centro Democrático, ocurrió mientras participaba en un acto público en Bogotá, causando conmoción por el uso de sicarios menores de edad y por el impacto político del crimen. La prensa colombiana recordó que este asesinato trajo al debate público recuerdos de los episodios más violentos de las décadas de los ochenta y noventa, cuando los atentados contra líderes políticos eran recurrentes en el país.

Las investigaciones han señalado a una red de sicarios como la agrupación que habría planeado y ejecutado el homicidio del legislador. Sin embargo, el móvil detrás del asesinato aún no ha sido esclarecido completamente, según informó la prensa colombiana. El proceso judicial continúa su curso con otros implicados, mientras se busca determinar la responsabilidad de cada uno de los integrantes de la presunta red criminal.

El tribunal subrayó, según publica la prensa local, que Mora González tuvo un papel determinante al ofrecer tanto su conocimiento logístico como los recursos necesarios para la comisión del delito, detalles que resultaron fundamentales durante la investigación para sustentar la acusación y derivar en la condena impuesta.

La Fiscalía vinculó el caso con una estructura delictiva que opera principalmente a través de sicarios y que estaría detrás de otros hechos violentos en Bogotá, aunque no se han esclarecido todas las conexiones. Los informes judiciales revelados por la prensa nacional indican que la participación de menores en crímenes graves sigue representando un reto para las autoridades en Colombia.

La condena a Mora González se suma a las acciones judiciales adoptadas frente a los demás capturados por su presunta vinculación con la muerte del senador Uribe Turbay. Según relató la prensa colombiana, la investigación sigue abierta para identificar el alcance y la magnitud de la red delictiva asociada al crimen.

El caso ha impulsado renovados llamados desde diferentes sectores políticos y sociales para el fortalecimiento de los mecanismos de protección a funcionarios públicos y la prevención del uso de menores de edad por parte de organizaciones delictivas. La atención pública sobre el proceso judicial contra Mora González y el resto de los implicados se ha mantenido alta, dada la relevancia política y el impacto social de los hechos, reportó la prensa nacional.