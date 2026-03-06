Carmen Lomana desvela el gesto de la Reina Letizia en ARCO: "Me ha visto y ha querido saludarme, ha sido un detallazo"

Al término de su visita a la feria ARCO, Carmen Lomana compartió que recientemente coincidió en Bruselas con Cósima Ramírez, hija de Ágatha Ruiz de la Prada, a quien le une una relación amistosa pese a las diferencias mantenidas con su madre. Según lo detallado por el medio consultado, Lomana afirmó: "He estado yo ahora en Bruselas con su hija, que la quiero mucho. Y pues mira, no hemos coincidido, pero ¿por qué no? No tengo ningún problema", precisó refiriéndose a la diseñadora. Esta anécdota familiar, sumada a sus comentarios sobre el ambiente distendido de la feria y sus impresiones sobre distintas personalidades del sector cultural, subraya el papel de Lomana como figura habitual en encuentros sociales y culturales.

De acuerdo con la información de la fuente, Carmen Lomana vivió un momento que calificó de especial durante la inauguración de ARCO, al cruzarse de forma inesperada con la Reina Letizia. Según relató la empresaria, el protocolo del evento la alertó: "Me ha llamado el que lleva protocolo y me ha dicho, te ha visto la Reina y quiere saludarte, ha sido un detallazo". Lomana manifestó que sintió ilusión por este gesto y señaló su admiración personal hacia la monarca. El medio informó que fue la propia Reina Letizia quien tomó la iniciativa para el encuentro, saliendo del stand en el que se encontraba para acercarse a saludar a la empresaria. Lomana recalcó la espontaneidad del momento y subrayó la cortesía del gesto: "Sí, sí, ella además ha salido del stand y me ha venido a saludar".

Durante su presencia en ARCO, que es considerada la feria de arte contemporáneo más importante de España, Lomana mantuvo su estilo característico y mostró interés por las obras expuestas. Saludó a varios conocidos del mundo de la cultura y la sociedad, y según lo consignado por la fuente, su asistencia generó de nuevo expectativas en el evento. El medio detalló que la empresaria se mostró entusiasta respecto al ambiente que define cada año a la cita cultural, y expresó satisfacción tanto por el arte como por el entorno relajado de la feria.

El acompañante de Lomana en esta ocasión no fue revelado, ya que la empresaria prefirió mantener la discreción sobre su identidad, descartando ofrecer detalles adicionales. Cuando se le preguntó al respecto, comentó con humor: "Yo siempre estoy bien acompañada (...) ¿ah, sí? Pues le va a encantar. Bueno, bueno, si te gusta a ti", según reportó la fuente. Estas respuestas reflejan su decisión de separar su vida personal de su presencia pública en eventos.

Además de referirse a su encuentro con la Reina Letizia y su participación en ARCO, Lomana quiso destacar sus impresiones sobre el ministro de Cultura, Ernest Urtasun. Según publicó el medio, la empresaria declaró sentirse "fan total" del ministro, demostrando así su interés por el ámbito cultural y político que rodea a estos eventos.

La jornada, según narró el medio consultado, estuvo marcada por múltiples encuentros y momentos espontáneos, en los cuales Lomana fusionó su interés por el arte contemporáneo con su red de contactos en la cultura y la vida social española. La interacción con la Reina Letizia constituye uno de los pasajes que más relevancia cobró durante la jornada, tanto por la iniciativa de la monarca como por la reacción positiva y pública de la empresaria sobre el encuentro.

La cobertura difundida resalta que el paso de figuras como Carmen Lomana por ARCO no solo responde a una cita anual con el arte, sino que contribuye a dinamizar el ambiente social y mediático de la feria, sumando episodios de interés para el público y reforzando la conexión entre la sociedad civil, la cultura y las instituciones.