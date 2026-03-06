Audrey Pascual: "Ahora sé que puedo estar con las mejores, soy más fuerte mentalmente"

La deportista madrileña Audrey Pascual asumirá el papel de abanderada en la Ceremonia de Inauguración de los Juegos Paralímpicos de Invierno en Milán y Cortina d’Ampezzo, un hecho que considera un motivo de gran ilusión, según recogió Europa Press. Aunque los esquiadores de alpino no podrán asistir en persona al evento, Pascual expresó su entusiasmo ante la posibilidad de que se encuentre una alternativa para vivir esa experiencia única antes de comenzar la competición este sábado. Así se presenta en la recta final hacia su debut, enfrentando la cita con mucha expectación y algo de nervios, pero centrada en cumplir un sueño largamente acariciado.

Según consignó Europa Press, Pascual, de 21 años y perteneciente a la categoría LW12-2 dirigida a deportistas que compiten sentadas, afirmó que llega a sus primeros Juegos Paralímpicos dispuesta a dar el máximo en un entorno que ha esperado desde siempre. “Llevo soñando con esto toda la vida y de repente ya llega”, declaró la esquiadora, quien mostró ganas de descubrir las pistas, la Villa Paralímpica y el ambiente general que rodea a la cita italiana.

La espera hasta debutar en unos Juegos no se le ha hecho larga, tal como explicó la propia Pascual a Europa Press, porque ha disfrutado cada etapa de su trayectoria, incluidas sus participaciones en la Copa del Mundo. Destacó que, aunque los Juegos Paralímpicos captan gran parte de la atención mediática, la Copa del Mundo de esquí es un circuito de altísimo nivel al que asisten las mismas competidoras de élite. La competición, ha sido parte de su vida los últimos años y por ello afronta la cita con la visión de que se trata de una carrera más, si bien reconoce la magnitud y la experiencia especial que supone un JJPP.

Como miembro de la Real Federación Española de Deportes de Invierno (RFEDI) y la Fundación También, Pascual afronta cinco pruebas en estos Juegos: eslalon, gigante, supergigante, descenso y combinada. Explicó a Europa Press que se siente objeto de ciertas expectativas, ya que su rendimiento en la Copa del Mundo la presentó como candidata al podio. La esquiadora aseguró que la presión existe, pero la respalda su historial de victorias y su confianza en haber logrado sus resultados de forma merecida: “Nadie me ha regalado estar donde estoy ahora. Me lo he ganado y ya sólo me queda creérmelo y darlo todo”.

De acuerdo con los datos recogidos por Europa Press, Pascual llega tras una de sus mejores temporadas, acumulando 17 medallas en la Copa del Mundo —de ellas, 10 de oro— y logrando podios en todas las disciplinas que ha disputado. Describió estos resultados como superiores a lo esperado, especialmente porque este año se animó a probar la disciplina de descenso, un reto que sus padres también consideraban incierto hasta hace poco. Tras superar el temor inicial y ganar la disciplina de descenso en la Copa del Mundo, la madrileña demostró capacidad de adaptación y crecimiento emocional y deportivo, evitando presiones externas y gestionando el proceso a su propio ritmo.

Al ser preguntada sobre la relación entre los resultados y la evolución mental, Pascual indicó que ha experimentado un fortalecimiento psicológico notable en los últimos años. Informó Europa Press que, respecto al año pasado, ve consolidada su confianza para competir entre las mejores, aspecto que considera esencial para afrontar las diferentes disciplinas, las cuales requieren cambios de mentalidad y estrategia: “En el descenso tienes que ir con mente más tranquila, más fría… en el eslalon todo es lucha por cada curva”.

En el recorrido hacia los Juegos, Pascual ha tenido como rival a Anna-Lena Forster, medallista paralímpica en ocho ocasiones y referencia en la Copa del Mundo. Pascual explicó a Europa Press cómo logró superar la “espinita” de no poder batirla, al ganar las dos mangas en la combinada de la primera carrera de la temporada. Pascual opinó que la competitividad interna crea un estímulo adicional para ambas. La madrileña también destacó que la presencia de nuevas competencias femeninas en silla eleva el nivel y la dificultad de ganar una medalla, ya que el grupo de rivales directas se ha incrementado de cara a Milán y Cortina d’Ampezzo.

Preguntada sobre cuál prueba le gustaría conquistar con el oro, Pascual reconoció, según relató Europa Press, que sus preferencias varían, aunque siente especial motivación por las disciplinas de velocidad, que son más recientes para ella. Ganar en velocidad, manifestó, le aportaría una satisfacción particular.

Entre los aspectos personales destacados para la deportista, la presencia de su familia, amigas y círculo cercano en las gradas ocupa un lugar especial. Pascual recalcó la emoción de participar por primera vez en una competición con público presencial en la meta, algo que anticipa será sorprendente para ella. Valoró positivamente, también, la posibilidad de que sus allegados la puedan ver competir en directo, una experiencia que, según Europa Press, hasta el momento no había podido compartir con su núcleo más cercano.

La madrileña comparte equipo y amistad de larga data con María Martín-Granizo, con quien ha crecido y ha compartido sueños deportivos hasta llegar juntas a los Juegos Paralímpicos de Invierno. Ambas comparten habitación y Pascual confía en que el ánimo tras los últimos podios dará impulso a Martín-Granizo en esta competición.

Sobre su formación y apoyos institucionales, Pascual remarcó el valor de la apuesta de la RFEDI por la inclusión y la calidad de su estructura de soporte, aspecto por el que siente agradecimiento hacia el equipo gestor de la federación. Señaló que la flexibilidad y comprensión mostradas hacia los deportistas han resultado fundamentales para su desarrollo dentro del equipo nacional.

Por último, la representante española remarcó el potencial de estos Juegos Paralímpicos y animó, según relató Europa Press, a que el público siga la competición y conozca la labor de un equipo joven y prometedor. Además, compartió sus planes a futuro: tan pronto termine el evento paralímpico, también contempla retomar el surf —disciplina en la que ha sido campeona del mundo y medallista— y proseguir su carrera universitaria en Comunicación Audiovisual en Granada, tras haber aprobado todos los exámenes antes de viajar a la cita internacional. Pascual concluyó que el deporte, junto a su vida académica, forma parte integral de sus metas, considerando esta participación en los Juegos como un nuevo examen que afrontar.