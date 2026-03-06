Arabia Saudí anuncia la destrucción de un misil y de crucero y varios drones al este de Riad

El Ministerio de Defensa saudí indicó en sus redes sociales la interceptación y destrucción de un misil de crucero en el este de la provincia de Al Jarj, además de la neutralización de cuatro drones localizados al este y noreste de Riad. Según informó Europa Press, esta serie de acciones tuvo lugar después de que los sistemas de defensa aérea saudíes eliminaran tres misiles balísticos dirigidos hacia la base aérea Príncipe Sultán, emplazada en la misma provincia. Autoridades saudíes no han reportado víctimas ni daños materiales como resultado de estos incidentes.

De acuerdo con lo publicado por Europa Press, hasta el momento no existe información oficial sobre la autoría de los ataques, y ninguna de las partes inmersas en el actual conflicto de Oriente Próximo ha reivindicado los disparos. El medio detalló que la escalada de tensiones surge en un entorno regional marcado por la ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel contra Irán, lanzada el 28 de febrero, la cual ha provocado múltiples episodios de represalias y hostilidades.

El reporte de Europa Press señaló que los sistemas de defensa saudíes actuaron en dos fases durante el mismo día. Inicialmente, lograron destruir tres misiles balísticos que tenían como objetivo la base aérea Príncipe Sultán, cuya ubicación en la provincia de Al Jarj reviste importancia estratégica por su proximidad a la capital, Riad. Posteriormente, las fuerzas saudíes se enfrentaron a un nuevo intento de ataque mediante la interceptación de un misil de crucero y varios drones. La capacidad de respuesta de los sistemas antiaéreos saudíes permitió neutralizar lo que las autoridades describieron como artefactos voladores lanzados hacia puntos clave en las inmediaciones de la capital.

Europa Press reportó que, a pesar del incremento de estos incidentes, Riad todavía no ha ofrecido información sobre posibles responsables, mientras que la incertidumbre sobre futuras agresiones persiste en la región. En ese contexto, la situación se agrava por la reciente ofensiva de Estados Unidos e Israel en territorio iraní, que, según las cifras oficiales recogidas por Europa Press, ha dejado más de mil doscientas personas fallecidas en Irán. Entre las víctimas se encuentran figuras relevantes como el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, así como ministros y oficiales de alto rango del Ejército.

El impacto de estos ataques y contraataques se extiende más allá de las fronteras nacionales, según destacó Europa Press. En respuesta a las acciones militares iniciadas por Estados Unidos e Israel, Irán ha llevado a cabo lanzamientos de misiles y drones dirigidos tanto contra Israel como contra intereses estadounidenses en países del ámbito de Oriente Próximo, incluyendo instalaciones militares situadas en diferentes países de la región. Europa Press puntualizó que esta dinámica de represalias configura un escenario de riesgos crecientes para la seguridad en el Golfo y áreas adyacentes, particularmente en torno a infraestructuras militares y estratégicas.

Mientras los sistemas de defensa de Arabia Saudí continúan en estado de máxima alerta, las autoridades monitorean el espacio aéreo en busca de posibles amenazas adicionales. Según ha consignado Europa Press, la falta de reivindicación por parte de cualquier grupo o Estado respecto a los recientes ataques genera interrogantes sobre los posibles orígenes y motivaciones detrás de estos despliegues balísticos y de drones.

La tensión en Oriente Próximo continúa alimentada tanto por los enfrentamientos directos como por ataques lanzados a distancia contra instalaciones militares y objetivos considerados estratégicos. Europa Press subrayó la importancia de las acciones defensivas saudíes ante la recurrente amenaza que representan los misiles balísticos, los misiles de crucero y los vehículos aéreos no tripulados en el contexto de las hostilidades actuales. El reporte remarca que la seguridad en torno a la capital saudí y zonas próximas permanece bajo vigilancia intensiva frente a la posibilidad de nuevos incidentes.