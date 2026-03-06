Álvaro Arbeloa: "Thiago Pitarch se está ganando los minutos él solo"

La presencia de varios canteranos entre los titulares del Real Madrid marcó un precedente que el club no presenciaba desde la promoción de futbolistas como Raúl o Gonzalo, según informó el medio que recoge las declaraciones del entrenador Álvaro Arbeloa tras el encuentro en el estadio Abanca Balaídos. El técnico blanco se refirió al mediocampista fuenlabreño Thiago Pitarch, quien tuvo un papel clave en la reciente victoria con marcador de 1-2 frente al RC Celta de Vigo en la jornada 27 de LaLiga EA Sports, destacando la trascendencia de su irrupción en el primer equipo.

De acuerdo con lo publicado por la fuente, Arbeloa aseguró que Pitarch “se está ganando los minutos él solo”, enfatizando que la confianza depositada en el joven centrocampista no responde a una cuestión de preferencia personal, sino a la calidad de su juego y a la identificación natural con las exigencias del Real Madrid. El técnico valoró la personalidad y el esfuerzo del futbolista de 18 años, aludiendo a su capacidad para presionar varias veces en una misma jugada, su destreza para aguantar la posesión bajo presión y su constante búsqueda de la mejor opción de pase. “Es un jugador que toca y se mueve, que se ofrece”, declaró Arbeloa, quien también subrayó la función de Pitarch en el sistema ofensivo frente a defensas cerradas, gracias a su dinamismo y a la repetición de desmarques.

Según detalló el medio, Arbeloa dedicó palabras específicas al valor de la cantera del club. El entrenador consideró fundamental reconocer y apreciar más el talento surgido de las categorías inferiores del Real Madrid, incluso en un contexto en el que la plantilla cuenta con fichajes de destacados futbolistas a nivel mundial. Arbeloa resaltó la calidad de los jóvenes formados en el club y celebró el rendimiento de todos los que participaron en el encuentro frente al Celta. En su intervención, mencionó como referencia a otros canteranos que alcanzaron el primer equipo en el pasado, y precisó que tanto Raúl como Gonzalo lo hicieron en una etapa de mayor madurez futbolística.

La rueda de prensa incluyó también una valoración sobre el desarrollo del partido y los desafíos que enfrentó el equipo. Cuando se le preguntó a Arbeloa sobre el planteamiento táctico empleado en Balaídos, contestó de manera directa que la intención principal era ganar el partido, una consigna permanente para la institución blanca según consignó el medio. El entrenador reconoció la dificultad de jugar como visitante en el campo del Celta y el mérito del equipo al competir con diez bajas en la plantilla. Destacó lo complejo que resulta superar a un rival que llegaba en buena forma y con confianza, así como la importancia de sumar puntos para acercarse al líder de la clasificación, el FC Barcelona.

El técnico blanco también comentó la situación de Ferland Mendy. Según reportó la fuente, Arbeloa explicó que el lateral regresó tras un largo periodo alejado de la competencia oficial, asumiendo el riesgo de alinearlo durante los 90 minutos pese a no considerar ideal esa decisión. El entrenador destacó que la presencia de Mendy, por su calidad, suele aumentar las posibilidades de victoria del equipo y valoró positivamente tanto su rendimiento en el terreno de juego como su actitud y disposición durante los entrenamientos.

Entre otros temas tratados en la comparecencia, el entrenador del Real Madrid se refirió al rol de Arda Güler. Según la cobertura del medio, Arbeloa afirmó haber sido el técnico que más minutos le ha otorgado al futbolista turco desde su llegada al club, dejando abierta la cuestión acerca de si algún otro entrenador lo ha utilizado más regularmente. Justificó la sustitución de Güler argumentando que requería perfiles adaptados a la función específica solicitada y reafirmó su confianza en el trabajo y la calidad del jugador, pese a la visible molestia del futbolista por el cambio.

La fuente también recogió que Arbeloa considera que aun restan 33 puntos en juego en lo que queda de campeonato y que cada enfrentamiento será complicado debido a la diversidad de objetivos en los equipos rivales. El entrenador transmitió la idea de que la temporada aún tiene muchos retos y se esperan partidos de alta exigencia.

Además, Arbeloa insistió en la importancia de valorar y dar reconocimiento a la cantera del Real Madrid dentro de un plantel que tradicionalmente integra estrellas de talla internacional. El técnico volvió a poner en alto el mérito de los jugadores formados en las categorías inferiores, destacando su aportación frente al Celta y considerando positivo que jóvenes como Pitarch logren consolidarse en la plantilla principal.

La información proporcionada por el medio evidenció el mensaje del entrenador sobre la relevancia de la formación interna y la apuesta por el desarrollo de nuevos talentos, aspecto que volvió al primer plano tras la actuación de Pitarch en Balaídos. El partido dejó en la agenda la observación detallada sobre la progresión de los canteranos y la búsqueda de equilibrio entre fichajes de renombre y el aporte de jóvenes formados en Valdebebas.