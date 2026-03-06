Alcanzado por proyectiles un remolcador en aguas del estrecho de Ormuz a once kilómetros de Omán

La investigación sobre el ataque a un remolcador en el estrecho de Ormuz sigue abierta, según detalló el Centro de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido (UKMTO), que recomendó a los buques que transiten por la zona mantener la máxima precaución y que reporten cualquier novedad sospechosa. Las autoridades están analizando la información recibida tras el impacto de proyectiles en la embarcación, ocurrido a once kilómetros de la costa norte de Omán, mientras continúa la escalada de tensiones en esta importante vía de navegación internacional.

De acuerdo con el comunicado de UKMTO citado por los medios, el incidente se registró sobre las 12:57 (hora británica) del viernes. “Una fuente externa ha informado de que un remolcador fue alcanzado por proyectiles desconocidos en el estrecho de Ormuz. Las autoridades están investigando. Se recomienda a los buques que transiten con precaución y que informen de cualquier actividad sospechosa al UKMTO”, comunicó la organización a través de redes sociales. No se han facilitado, por el momento, más detalles sobre daños materiales o posibles consecuencias para la tripulación.

Este episodio se suma a la suspensión del tránsito en esta arteria marítima fundamental para el comercio internacional de combustibles, situación que se agrava por la ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel contra Irán. El área ya ha registrado incidentes previos en la última semana. Según publicó la prensa internacional, el portacontenedores 'Safeen Prestige', con pabellón de Malta, sufrió daños tras el impacto de un proyectil mientras navegaba próximo a las aguas del estrecho. Hasta el momento no se ha confirmado si el remolcador siniestrado se encontraba prestando asistencia directa al 'Safeen Prestige' o si mantenía algún vínculo operacional con dicho carguero dañado.

Ante la incertidumbre por el aumento de incidentes y la volatilidad de la región, las autoridades marítimas han extremado las advertencias para los capitanes y operadores. El UKMTO viene insistiendo en la importancia de reportar cualquier tipo de movimiento inusual o situación anómala para poder garantizar una respuesta ágil ante nuevos episodios o amenazas en el tránsito marítimo.

El contexto geopolítico se ha tensado en la zona tras declaraciones y amenazas cruzadas. Según reportó la prensa internacional, la Guardia Revolucionaria iraní advirtió que tomará acciones contra cualquier embarcación que navegue por sus aguas y reivindicó un control activo sobre el paso. Mientras tanto, el ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, declaró el jueves que el país no ha procedido al cierre del estrecho de Ormuz. No obstante, admitió que su Gobierno considera esa opción si "la situación así lo requiere", además de responder a las presiones en el entorno y al rol que ocupa la ruta en la dinámica del conflicto.

La importancia estratégica del estrecho de Ormuz radica en que es una de las rutas más transitadas a nivel global para el comercio de hidrocarburos, por lo que cualquier alteración en la seguridad impacta de inmediato en la logística y el abastecimiento mundiales. Los recientes ataques y la incertidumbre sobre la posibilidad de mayores restricciones han generado alertas en los mercados energéticos y en la gestión de riesgo de las principales compañías navieras que circulan por la región.

Diversos analistas consultados por medios occidentales destacan el efecto dominó de este tipo de incidentes, pues cualquier alteración operativa o amenaza concreta en el estrecho puede tener repercusiones directas sobre los precios internacionales de crudo y derivados, así como en la planificación de rutas alternativas para los buques que transportan mercancías esenciales.

La evolución de la situación en el estrecho de Ormuz, tras el ataque al remolcador y los acontecimientos recientes, sigue bajo vigilancia de las agencias internacionales y las principales organizaciones vinculadas al transporte marítimo. El UKMTO reiteró su disposición para recibir información sobre cualquier actividad inusual, mientras se mantiene la recomendación de extremar precauciones durante la navegación en este corredor estratégico.