Agenda de gráficos y conjuntos de datos previstos para el viernes 6 de marzo

Presentaciones sobre la evolución de las precipitaciones y su impacto en la sociedad española formarán parte del conjunto de gráficos y datos exclusivos anunciados para suscriptores este viernes 6 de marzo. Según informó EpData, estos informes integrarán también información detallada referente a los principales indicadores económicos y sociales tanto en España como en el ámbito internacional.

Tal como publicó EpData en su agenda de contenidos, los datos estarán disponibles con acceso especial para abonados e incluirán, a partir de las 9:00 horas, el Índice de Precios de Vivienda (IPV) correspondiente al cuarto trimestre de 2025, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Este indicador permite observar la variación en los precios de compraventa de viviendas y su evolución reciente, mostrando tendencias dentro del mercado inmobiliario español. EpData detalló que los usuarios podrán consultar una serie de gráficos y tablas que desglosan esta información por periodos, regiones y tipología de inmuebles.

La misma entidad comunicó que también a las 9:00 horas se publicará la Estadística sobre Ejecuciones Hipotecarias del mismo periodo, igualmente confeccionada por el INE. Este informe mostrará los datos trimestrales sobre procesos formales de ejecución hipotecaria iniciados por las entidades financieras, permitiendo analizar la magnitud de estos procedimientos en el contexto actual. La información podrá visualizarse segmentada por características como tipo de vivienda, uso del inmueble o ámbito geográfico, reuniéndose en un compendio de representaciones gráficas destinadas a facilitar la interpretación de los datos por parte de economistas, operadores del sector y público general.

De acuerdo con el portal EpData, la agenda del viernes incluirá además contenidos sobre economía internacional enfocados en dos referencias clave. A las 12:00 se difundirá el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Chile, que permitirá identificar variaciones de la inflación y su comportamiento mensual y anual, con especial atención a los sectores mayor impacto. Esta visualización ofrecerá contexto para suscriptores interesados en tendencias macroeconómicas de América Latina y su influencia en la economía global.

A las 14:30 horas, EpData reportó que se habilitarán gráficos dedicados a la evolución reciente del desempleo en Estados Unidos, país que figura como referente mundial del mercado laboral. Los datos comprenden, según precisó la plataforma, indicadores relevantes acerca de la tasa de paro, la creación de empleo y las fluctuaciones del mercado de trabajo, contextualizados mediante series temporales y comparaciones históricas.

Dentro del área de sociedad, EpData pondrá a disposición informes gráficos acerca de la evolución de las precipitaciones en España. Este apartado recopilará registros sobre la distribución y el volumen de lluvias en distintos periodos y territorios. Según indicó EpData, esta información resulta fundamental para sectores como la agricultura, la gestión medioambiental o la planificación urbana, y podrá ser examinada de modo personalizado, según necesidades del usuario.

El acceso a todos estos recursos visuales y conjuntos de datos está restringido a suscriptores de la plataforma, quienes pueden consultar los informes a través de las direcciones URL específicas proporcionadas en el anuncio de EpData. El medio indicó, además, que los interesados pueden contactar con su equipo editorial en caso de requerir información adicional o resolver dudas relacionadas con el alcance y uso de los datos publicados. EpData subrayó la importancia de estos informes para el seguimiento actualizado de indicadores clave en áreas como la vivienda, el crédito hipotecario, el empleo y la meteorología en España y a nivel internacional.