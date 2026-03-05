VÍDEO: Los Grandes Duques de Luxemburgo inician una visita a España que incluye reuniones con los Reyes y Sánchez

Los Grandes Duques de Luxemburgo, Guillermo V y Stéphanie Marie, iniciarán este jueves una visita de presentación a España cinco meses después de asumir el trono, en la que los Reyes Felipe VI y Letizia ofrecerán un almuerzo en su honor, se reunirán con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y mantendrán un encuentro privado con los presidentes del Congreso, Francina Armengol, y del Senado, Pedro Rollán.

Esta visita de presentación, que durará dos días en los que también mantendrán reuniones económicas y académicas, se produce después de que el pasado octubre el entonces príncipe Guillermo de Luxemburgo tomara posesión como nuevo Gran Duque en sustitución de su padre, Enrique, que abdicó tras 25 años en el trono para dejar paso a una nueva generación con la que la institución aspira a relanzar su imagen.

Felipe VI y Letizia también realizaron un primer viaje oficial de presentación como Reyes a Luxemburgo en el año 2014, en el que ya coincidieron con el entonces príncipe Guillermo y se reunieron con los Grandes Duques, Enrique y María Teresa, en el Palacio Gran Ducal.

SÁNCHEZ Y EL GRAN DUQUE FIRMARÁN DIVERSOS ACUERDOS BILATERALES

Desde Presidencia de Gobierno han destacado, en un comunicado, que la visita de los Grandes Duques a España "se desarrolla en el marco de las relaciones de amistad y cooperación que mantienen ambos países", así como "en el trabajo que realizan para seguir fortaleciendo la relación bilateral en todos los ámbitos".

Su agenda en nuestro país, al que acude acompañado de diversos miembros del Gobierno luxemburgués, incluye una visita al Palacio Real, donde los Grandes Duques serán recibidos con honores militares a las 13.00 horas de este jueves en la Plaza de la Armería, tras lo cual Felipe VI mantendrá un encuentro con Guillermo V, a cuyo término los Reyes ofrecerán un almuerzo en su honor.

Ya por la tarde, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recibirá al Gran Duque Guillermo V a las 16.30 horas en el Palacio de la Moncloa, un encuentro que culminará con la firma de diversos acuerdos bilaterales ente España y Luxemburgo.

Precisamente, este miércoles el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó la decisión del Consejo de Ministros de conceder el collar de la Orden de Isabel la Católica al Gran Duque Guillermo de Luxemburgo y la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica a la Gran Duquesa de Luxemburgo, Stéphanie Marie, así como al viceprimer ministro y ministro de Asuntos Exteriores del Gran Ducado de Luxemburgo, Xavier Bettel.

La Orden de Isabel la Católica fue instituida por el Rey Fernando VII el 14 de marzo de 1815, con la denominación de Real Orden Americana de Isabel la Católica. Actualmente, se rige por el Real Decreto 2395/1998, de 6 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Orden de Isabel la Católica, y tiene por objeto "premiar aquellos comportamientos extraordinarios de carácter civil, realizados por personas españolas y extranjeras, que redunden en beneficio de la Nación o que contribuyan, de modo relevante, a favorecer las relaciones de amistad y cooperación de la Nación Española con el resto de la Comunidad Internacional".

El Rey es el Gran Maestre de la Orden de Isabel la Católica, por lo que todas las condecoraciones de esta Orden son conferidas en su nombre, mientras que el ministro de Asuntos Exteriores es el Gran Canciller de la Orden y le corresponde elevar al Consejo de Ministros la concesión de los grados de Collar y Gran Cruz, así como conceder, en nombre del Rey, los grados inferiores.

TAMBIÉN SE REUNIRÁ CON ARMENGOL Y ROLLÁN

Tras su cita con Sánchez, el Gran Duque de Luxemburgo se trasladará sobre las 17.30 horas al Palacio del Congreso, donde será recibido por su presidenta, Francina Armengol, y por el presidente del Senado, Pedro Rollán, en el Patio de Floridablanca.

Tras darle la bienvenida, los tres se dirigirán al Salón de Pasos Perdidos del Palacio del Congreso, donde el Gran Duque saludará a los miembros de las mesas del Congreso y del Senado y, posteriormente, firmará en el Libro de Honor de la Cámara Baja.

A continuación, la comitiva visitará el Salón de Plenos, como suele ser habitual en este tipo de actos con invitados internacionales, y se trasladarán a la Sala Mariana Pineda, donde Armengol y Rollán mantendrá una reunión privada por el Gran Duque de Luxemburgo, acompañados de sus respectivas delegaciones.

