El reciente cierre del estrecho de Ormuz, por donde se transporta cerca del 20% del petróleo mundial, ha llevado al Gobierno español a advertir a las empresas energéticas que supervisará con detenimiento sus márgenes de beneficio, ante la posibilidad de que busquen incrementar el precio de la energía adquirida previamente a valores inferiores. Así lo manifestó el ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, quien añadió la petición al PSOE para prorrogar automáticamente todos los contratos de alquiler, como medida para contener posibles alzas en el costo de la vida asociadas a la crisis energética derivada del conflicto en el Golfo Pérsico. Estas declaraciones se enmarcan en el contexto de las recientes tensiones políticas y comerciales entre España y Estados Unidos.

Según recogió Europa Press, Urtasun ha señalado que Estados Unidos intenta desacreditar a España y desestabilizar su imagen internacional, luego de las declaraciones de la Casa Blanca que sugerían una supuesta colaboración militar de España en la guerra de Irán. El portavoz de Sumar sostuvo, en una entrevista en 'La hora de la 1', que estas aseveraciones buscan "sembrar cizaña" y deteriorar la postura adoptada por el Gobierno español, que ha mantenido su rechazo a los ataques de Estados Unidos y ha negado cualquier uso de las bases militares de Rota y Morón en operaciones relacionadas con el conflicto.

El ministro explicó a Europa Press que tanto la base de Rota como la de Morón seguirán exentas de ser utilizadas en tales intervenciones, apoyándose en que los convenios firmados con Estados Unidos lo prohíben en el caso de operaciones consideradas ilegales. Ernest Urtasun expresó su familiaridad con comunicados provenientes de la Administración de Donald Trump, indicando que frecuentemente difunden afirmaciones que no se corresponden con la realidad.

Respecto a los acontecimientos iniciales del conflicto, Urtasun condenó de forma clara el ataque conjunto de Estados Unidos e Israel sobre una escuela ubicada al sur de Irán, ocurrido pocas horas después del inicio de las hostilidades. El portavoz también resaltó su oposición al régimen iraní durante su periodo como europarlamentario, etapa en la que se enfocó en iniciativas para controlar el arsenal nuclear iraní y promover avances en derechos humanos mediante el diálogo con la Unión Europea.

En relación a las declaraciones de la portavoz estadounidense, que sugería un cambio en la política española de colaboración militar en Oriente Medio, el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, desmintió las afirmaciones de manera categórica el miércoles. Albares subrayó que la postura del Gobierno español no ha experimentado alteración alguna, reafirmando la negativa a participar en operaciones extranjeras en la región, como detalló Europa Press.

Urtasun comentó que el Ejecutivo se encuentra sereno a pesar de las amenazas realizadas por Donald Trump sobre la posibilidad de cortar relaciones comerciales con España, aunque reconoció que están preparados para diseñar mecanismos de protección social, como un posible "escudo social", en respuesta a un eventual golpe económico procedente de Estados Unidos. El portavoz insistió en que la política comercial corresponde, en última instancia, a la Comisión Europea, subrayando el respaldo que recibió España y la Unión Europea en defensa de su soberanía y competencias comerciales, conforme a lo difundido por Europa Press.

El portavoz de Sumar también trasladó su inquietud ante lo que considera un retorno del Partido Popular a posiciones belicistas, atribuyendo al presidente nacional, Alberto Núñez Feijóo, un papel en la "vuelta al PP de la guerra". Urtasun manifestó su preocupación por la postura tanto del PP como de Vox, a quienes acusó de alinearse con la defensa de un ataque que calificó de ilegal. Asimismo, criticó explícitamente a miembros de Vox, refiriéndose a ellos como "patriotas" que, según el ministro, buscan situar a España en una posición de sumisión frente a Trump.

En el contexto de la disputa política nacional, Urtasun solicitó a la oposición ejercer lealtad tanto con la ciudadanía como con el derecho internacional, así como con el Gobierno, en momentos en que considera que se encuentra en la tarea de proteger la soberanía española ante eventuales amenazas de Estados Unidos. Europa Press recogió las declaraciones en las que el ministro apeló a la responsabilidad de los partidos opositores frente a la situación internacional y las posibles consecuencias para España.

El seguimiento de la crisis en el Golfo Pérsico, sumado a la vigilancia del Gobierno sobre las prácticas empresariales en el sector energético, aparece como una de las prioridades del Ejecutivo ante la posibilidad de que la coyuntura internacional repercuta en los precios internos. El ministro Urtasun solicitó medidas adicionales para evitar actuaciones especulativas y proteger a los consumidores, especialmente ante la inestabilidad de los mercados energéticos globales.

Paralelamente, la petición al PSOE para asegurar la extensión automática de los contratos de alquiler responde a la necesidad de proporcionar estabilidad habitacional en un contexto de aumento potencial en el coste de la vida, según apuntó Europa Press. Urtasun subrayó la relación directa entre la crisis energética y su impacto en sectores sensibles de la economía y la sociedad española, enfatizando el compromiso del Gobierno en la protección de los intereses de la población ante los desafíos planteados por la situación internacional y las amenazas estadounidenses.