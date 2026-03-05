Sanidad y el Foro de la Profesión Médica acuerdan adaptar la clasificación profesional del Estatuto Marco al MECES

El reconocimiento oficial de la penosidad de las jornadas de guardia representa una de las novedades incluidas en el pacto anunciado entre el Ministerio de Sanidad y el Foro de la Profesión Médica de España (FPME), el cual busca evitar la convocatoria de huelga del sector y asienta las bases para una revisión profunda en la estructura profesional médica del país. Según informó el Ministerio de Sanidad, este acuerdo abarca modificaciones en materia de clasificación profesional, actualización normativa y aseguramiento de una participación sindical e institucional más amplia en la toma de decisiones relacionadas con el personal médico, constituyendo un marco de diálogo tras meses de negociaciones.

El medio Sanidad detalló que la propuesta consensuada se integrará en el proyecto de ley del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud. De acuerdo con la fuente, se acompañará este proceso con el respaldo jurídico necesario y la coordinación de las comunidades autónomas, garantizando la representación de las principales voces del sector médico. El FPME, protagonista en estas conversaciones, agrupa a la Organización Médica Colegial (OMC), la Central Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), la Federación de Asociaciones Científico Médicas de España (FACME), la Conferencia Nacional de Decanos de Facultades de Medicina y el Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina (CEEM). En el Comité de Huelga continúan la CESM y otras organizaciones sindicales regionales, como el Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC), la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS), el Sindicato Médico de Euskadi (SME) y el Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (O’MEGA).

La adaptación de la clasificación profesional al Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior (MECES) constituye uno de los principales compromisos del pacto. Sanidad explicó que esta modificación implicará la diferenciación de las titulaciones MECES 3 y MECES 2 con formación sanitaria especializada de cuatro o más años, ajustando la estructura laboral del personal médico a los estándares vigentes en sistemas educativos y de empleo superiores nacionales. Este ajuste procura mejorar la adecuación entre la formación universitaria y la clasificación funcional en el campo sanitario, según reportó el Ministerio.

El acuerdo también prevé una revisión completa de la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias (LOPS) para actualizar las funciones y categorías profesionales. Según consignó Sanidad, esta revisión abarca no solo un reordenamiento funcional, sino también el fortalecimiento de la especialización y la formación continuada del personal. A partir de esto se busca reforzar la participación profesional, permitiendo a los propios médicos desempeñar un papel más activo en la definición de sus condiciones laborales a través de sus representantes sindicales, conforme a la legislación de Función Pública.

Sanidad confirmó la próxima ampliación de las atribuciones del Foro Profesional, previamente definido en la LOPS, y el impulso de estructuras similares en las diferentes comunidades autónomas. El objetivo de estos nuevos órganos consiste en asegurar la consulta y el intercambio técnico sobre asuntos laborales y profesionales específicos, facilitando soluciones a retos particulares de la profesión médica en el conjunto del Sistema Nacional de Salud (SNS). El compromiso incluye la instalación de mesas técnicas específicas, reguladas por el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), para el abordaje de cuestiones que atañen a las distintas profesiones sanitarias. Estas acciones promoverán vías formales de diálogo técnico y profesional, consolidando la interlocución sectorial y la gobernanza dentro del SNS.

En el plano retributivo, el acuerdo incorpora el reconocimiento claro de la penosidad de las jornadas de guardia. Según explicó el Ministerio de Sanidad, se establecerá un doble esquema de compensación: por un lado, el complemento de atención continuada que ya está en vigor; por el otro, un nuevo complemento específico que tendrá en cuenta la nocturnidad de los servicios prestados. Se busca así una retribución más precisa y acorde al esfuerzo y condiciones exigidas por la atención sanitaria continuada.

El Ministerio de Sanidad también se comprometió a investigar la viabilidad de la jubilación anticipada para determinadas actividades médicas en las que concurran circunstancias especiales. Este análisis se desarrollará en conformidad con la normativa específica de la Seguridad Social vigente, tomando como referencia el Real Decreto 402/2025, según comunicó la fuente oficial.

La cartera sanitaria ha subrayado que la mediación desempeñada por el FPME resultó fundamental para encauzar el diálogo institucional que derivó en el acuerdo, valorando el compromiso demostrado por todos los actores involucrados. El acuerdo se presenta como un complemento al entendimiento previo alcanzado con la Mesa del Ámbito, garantizando la continuidad del proceso de diálogo y consenso en torno al personal médico.

En este contexto, el Ministerio aseguró que mantendrá la colaboración con los sindicatos representados en la citada Mesa, así como con el resto de las organizaciones integrantes del FPME, para implementar de manera efectiva las medidas acordadas. Durante la tramitación del nuevo proyecto de ley, las partes involucradas seguirán trabajando para robustecer las condiciones profesionales, la estabilidad y el funcionamiento del Sistema Nacional de Salud en beneficio de sus trabajadores y del conjunto de la ciudadanía.