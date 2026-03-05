Sanidad inicia la consulta pública del proyecto de RD de electrodependencia para la protección ante cortes de suministro

La actual ausencia de una definición normativa precisa sobre quiénes son considerados electrodependientes ha motivado al Ministerio de Sanidad a impulsar un marco legal que pretende solventar esta laguna y establecer procedimientos claros para la acreditación de estas personas. Según informó el Ministerio de Sanidad, ya está abierto el proceso de consulta pública para el nuevo proyecto de Real Decreto que regulará la situación de quienes dependen de equipos eléctricos imprescindibles para mantener sus funciones vitales, con el objetivo de proteger sus derechos ante posibles interrupciones en el suministro energético.

Tal como publicó el Ministerio en un comunicado, la consulta pública previa permitirá que tanto ciudadanos como entidades, así como organizaciones y asociaciones interesadas, remitan sus aportaciones hasta el 30 de marzo utilizando la dirección de correo electrónico normativa-sgca@sanidad.gob.es. El procedimiento responde al trámite legal obligatorio previo a la aprobación de la nueva normativa, que busca reforzar la protección sanitaria y la seguridad jurídica de las personas electrodependientes. Según detalló la cartera sanitaria, esta iniciativa cumple con la disposición final tercera de la Ley 3/2024, de 30 de octubre, que introdujo la figura de la persona electrodependiente en la reforma del Real Decreto 897/2017 y la integró en la categoría de consumidores vulnerables dentro del sistema eléctrico.

De acuerdo con lo consignado por el medio oficial, la norma en preparación delimitará una definición precisa de persona electrodependiente y especificará tanto las condiciones como los criterios para acreditar esta condición. El proyecto establecerá, además, el procedimiento para el reconocimiento sanitario, junto con la documentación exigida para la certificación correspondiente. Según explicaciones del Ministerio, hasta la fecha no existía un proceso sanitario regulado para avalar la electrodependencia, lo que generaba distintas interpretaciones y dificultades legales para salvaguardar adecuadamente a quienes requieren aparatos eléctricos esenciales para su supervivencia.

El Ministerio de Sanidad añadió que el futuro Real Decreto clarificará las funciones y responsabilidades de las distintas Administraciones públicas involucradas en la protección de las personas electrodependientes frente a cortes energéticos. La medida también pretende consolidar un marco jurídico común que iguale los derechos y garantías de este colectivo con los reconocidos para otros grupos vulnerables, como paso necesario hacia una mayor equidad y garantía efectiva del derecho a la salud.

Según informó la institución gubernamental, la redacción del proyecto subraya la importancia de fortalecer la coordinación entre el sector sanitario y el sector energético, garantizando que la dependencia crítica de dispositivos eléctricos por motivos médicos esté adecuada y oficialmente reconocida y protegida. Las interrupciones en el suministro eléctrico han evidenciado la fragilidad de las personas que requieren de forma permanente equipamientos eléctricos para continuar con su tratamiento, situación que, según ha insistido el Ministerio, debe abordarse implementando medidas legales de protección.

El Ministerio destacó que con la puesta en marcha de esta consulta pública se avanza en la consolidación de los derechos de las personas electrodependientes y en la mejora del marco normativo que regula su situación, permitiendo así reforzar las garantías asociadas al suministro eléctrico vital para su salud. Este proceso se alinea con el objetivo de incluir a estos ciudadanos dentro de la clasificación legal de consumidores vulnerables a nivel eléctrico, lo que repercutirá directamente en la forma en que las empresas y las administraciones aborden los potenciales riesgos de cortes de energía que los afectan.

El medio oficial subrayó que organizaciones, entidades y cualquier persona interesada pueden ya acceder al texto del proyecto y presentar sugerencias o propuestas, lo que permitirá enriquecer la futura normativa antes de que continúe su tramitación administrativa. La consulta pública representa una fase clave en la elaboración participativa de leyes, conforme a la normativa española, para lograr mayor precisión y adecuación a la realidad de los afectados.

De aprobarse el futuro Real Decreto, se prevé que los profesionales sanitarios dispondrán de pautas claras para valorar y certificar la condición de electrodependencia, y que las compañías eléctricas y las administraciones autonómicas tendrán procedimientos estandarizados para gestionar las necesidades específicas de este colectivo en situaciones de emergencia o interrupción del suministro. Con esta regulación, según reiteró el Ministerio de Sanidad, se dará respuesta a un vacío legal prolongado y se impulsará un marco de protección sanitaria y social frente a los riesgos derivados de la dependencia de equipos eléctricos vitales.