Agencias

Sanidad inicia la consulta pública del proyecto de RD de electrodependencia para la protección ante cortes de suministro

El Ministerio invita a ciudadanos y entidades a enviar propuestas sobre una nueva regulación que, por primera vez, definirá oficialmente la situación de quienes requieren equipos eléctricos esenciales para vivir, buscando garantizar derechos y cobertura frente a interrupciones energéticas

Guardar

La actual ausencia de una definición normativa precisa sobre quiénes son considerados electrodependientes ha motivado al Ministerio de Sanidad a impulsar un marco legal que pretende solventar esta laguna y establecer procedimientos claros para la acreditación de estas personas. Según informó el Ministerio de Sanidad, ya está abierto el proceso de consulta pública para el nuevo proyecto de Real Decreto que regulará la situación de quienes dependen de equipos eléctricos imprescindibles para mantener sus funciones vitales, con el objetivo de proteger sus derechos ante posibles interrupciones en el suministro energético.

Tal como publicó el Ministerio en un comunicado, la consulta pública previa permitirá que tanto ciudadanos como entidades, así como organizaciones y asociaciones interesadas, remitan sus aportaciones hasta el 30 de marzo utilizando la dirección de correo electrónico normativa-sgca@sanidad.gob.es. El procedimiento responde al trámite legal obligatorio previo a la aprobación de la nueva normativa, que busca reforzar la protección sanitaria y la seguridad jurídica de las personas electrodependientes. Según detalló la cartera sanitaria, esta iniciativa cumple con la disposición final tercera de la Ley 3/2024, de 30 de octubre, que introdujo la figura de la persona electrodependiente en la reforma del Real Decreto 897/2017 y la integró en la categoría de consumidores vulnerables dentro del sistema eléctrico.

De acuerdo con lo consignado por el medio oficial, la norma en preparación delimitará una definición precisa de persona electrodependiente y especificará tanto las condiciones como los criterios para acreditar esta condición. El proyecto establecerá, además, el procedimiento para el reconocimiento sanitario, junto con la documentación exigida para la certificación correspondiente. Según explicaciones del Ministerio, hasta la fecha no existía un proceso sanitario regulado para avalar la electrodependencia, lo que generaba distintas interpretaciones y dificultades legales para salvaguardar adecuadamente a quienes requieren aparatos eléctricos esenciales para su supervivencia.

El Ministerio de Sanidad añadió que el futuro Real Decreto clarificará las funciones y responsabilidades de las distintas Administraciones públicas involucradas en la protección de las personas electrodependientes frente a cortes energéticos. La medida también pretende consolidar un marco jurídico común que iguale los derechos y garantías de este colectivo con los reconocidos para otros grupos vulnerables, como paso necesario hacia una mayor equidad y garantía efectiva del derecho a la salud.

Según informó la institución gubernamental, la redacción del proyecto subraya la importancia de fortalecer la coordinación entre el sector sanitario y el sector energético, garantizando que la dependencia crítica de dispositivos eléctricos por motivos médicos esté adecuada y oficialmente reconocida y protegida. Las interrupciones en el suministro eléctrico han evidenciado la fragilidad de las personas que requieren de forma permanente equipamientos eléctricos para continuar con su tratamiento, situación que, según ha insistido el Ministerio, debe abordarse implementando medidas legales de protección.

El Ministerio destacó que con la puesta en marcha de esta consulta pública se avanza en la consolidación de los derechos de las personas electrodependientes y en la mejora del marco normativo que regula su situación, permitiendo así reforzar las garantías asociadas al suministro eléctrico vital para su salud. Este proceso se alinea con el objetivo de incluir a estos ciudadanos dentro de la clasificación legal de consumidores vulnerables a nivel eléctrico, lo que repercutirá directamente en la forma en que las empresas y las administraciones aborden los potenciales riesgos de cortes de energía que los afectan.

El medio oficial subrayó que organizaciones, entidades y cualquier persona interesada pueden ya acceder al texto del proyecto y presentar sugerencias o propuestas, lo que permitirá enriquecer la futura normativa antes de que continúe su tramitación administrativa. La consulta pública representa una fase clave en la elaboración participativa de leyes, conforme a la normativa española, para lograr mayor precisión y adecuación a la realidad de los afectados.

De aprobarse el futuro Real Decreto, se prevé que los profesionales sanitarios dispondrán de pautas claras para valorar y certificar la condición de electrodependencia, y que las compañías eléctricas y las administraciones autonómicas tendrán procedimientos estandarizados para gestionar las necesidades específicas de este colectivo en situaciones de emergencia o interrupción del suministro. Con esta regulación, según reiteró el Ministerio de Sanidad, se dará respuesta a un vacío legal prolongado y se impulsará un marco de protección sanitaria y social frente a los riesgos derivados de la dependencia de equipos eléctricos vitales.

Temas Relacionados

ElectrodependenciaMinisterio de SanidadGobierno de EspañaReal Decreto 897/2017Ley 3/2024EspañaAdministraciones públicasProtección sanitariaSuministro eléctricoConsumidores vulnerablesEUROPAPRESS

Últimas Noticias

Elma Saiz dice que España responderá con "coherencia" y "brazos abiertos" ante una crisis de desplazados por Irán

La titular de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones subrayó que el país actuará con solidaridad y compromiso ante posibles personas forzadas a abandonar sus hogares por el conflicto entre Irán y otros actores en Oriente Medio, similar a la acogida ofrecida a ucranianos

Elma Saiz dice que España

Cuerpo confía en reunirse con homólogos de EEUU en Washington, durante las asambleas del FMI y Banco Mundial

El titular del área económica espera dialogar con representantes de Estados Unidos en próximas citas del FMI y Banco Mundial, respondiendo a tensiones comerciales recientes y subrayando el respaldo del Gobierno a empresas afectadas por la incertidumbre existente

Cuerpo confía en reunirse con

Israel anuncia otra "amplia" ola de ataques contra posiciones militares en Teherán

Israel anuncia otra "amplia" ola

Irán lanza una operación "preventiva" contra "separatistas" que supuestamente buscaban "una invasión" desde Irak

Teherán afirma haber desbaratado planes de militantes kurdos apoyados por Washington y Tel Aviv tras ataques recientes en el Kurdistán iraquí, señalando que la cooperación militar ha logrado neutralizar amenazas en la región fronteriza

Irán lanza una operación "preventiva"

Marlaska dice que la regularización respeta la legalidad y seguridad en la UE y que ningún país ha pedido explicaciones

Marlaska dice que la regularización