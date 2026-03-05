Agencias

Revolut pide una licencia bancaria federal ('charter') en EEUU y nombra a Duransoy nuevo CEO para el país

Revolut ha aplicado formalmente a la Oficina del Contralor de la Moneda (OOC, por sus siglas en inglés) y a la Corporación Federal de Seguro de Depósitos (FDIC, según sus siglas en inglés) de EEUU para la obtención de una licencia bancaria federal ('federal charter') en dicho país.

Además, el banco ha anunciado que Cetin Duransoy ha sido nombrado consejero delegado para Estados Unidos. Duransoy sucederá a Sid Jajodia, que seguirá en la compañía como responsable global de banca.

Esta licencia bancaria federal estadounidense permitirá al banco desarrollar nuevos productos, operar en los 50 estados de EEUU bajo la supervisión de los organismos federales, conectarse directamente a sistemas como Fedwire y ACH, ofrecer directamente créditos personales, tarjetas de crédito y depósitos asegurados.

La entidad destaca que lograr esta licencia será un "importante progreso" en su estrategia de expandirse a 30 nuevos mercados para 2030 y llegar a los 100 millones de usuarios a mediados de 2027. Como parte de esta iniciativa, recuerda, de hecho, que recientemente ha lanzado sus operaciones bancarias en México, ha obtenido licencias de pagos en India y el visto bueno inicial (in-principle) para operar en los Emiratos Árabes Unidos, además de la inauguración de su nueva sede central global en Londres.

En cuanto al nombramiento de Duransoy, Revolut destaca su experiencia de más de dos décadas en el mundo de la tecnología, las finanzas y los pagos. Hasta hace poco, era el consejero delegado estadounidense para la fintech Raisin y, con anterioridad, ocupó cargos de alta dirección en las áreas de banca y pagos en Capital One y Visa.

