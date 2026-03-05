realme destaca la batería de hasta 7.000mAh y diseño de autor de la serie realme 16 Pro

El modelo realme 16 Pro+ incorpora un procesador Snapdragon 7 Gen 4, que ha alcanzado una puntuación de hasta 1.440.000 en la prueba de rendimiento AnTuTu, lo que refuerza su posicionamiento dentro del segmento de gama media por su fluidez y estabilidad operativa. Según informó Europa Press, la empresa tecnológica realme presentó dos nuevos dispositivos de la serie 16 Pro, enfocándose en integrar cámaras avanzadas, carga rápida y materiales ecológicos, junto a una autonomía prolongada y un diseño avalado por la visión creativa del diseñador japonés Naoto Fukasawa.

realme detalló que la serie, compuesta por los modelos 16 Pro y 16 Pro+, introduce como elemento distintivo una cámara principal LumaColor de 200 megapíxeles equipada con periscopio, que permite zoom óptico desde 3,5 hasta 10 aumentos, siendo el único dentro de su segmento. El medio Europa Press reportó que esta cámara responde a una apuesta de la empresa por impulsar funcionalidades fotográficas propias de gamas superiores en teléfonos con prestaciones equilibradas.

En cuanto a la autonomía, el modelo 16 Pro+ dispone de una batería de 7.000 mAh, combinada con carga rápida SUPERVOOC de 80W. El 16 Pro incluye una batería de 6.500 mAh y carga rápida SUPERVOOC de 45W. Europa Press indica que ambos dispositivos incorporan un sistema de carga inteligente 'bypass' diseñado para alimentar el teléfono directamente durante su uso sin generar calor excesivo, lo que facilita una mayor vida útil para las baterías. realme señaló que, en el caso del 16 Pro, la autonomía alcanza hasta dos días de funcionamiento continuo.

En el apartado del rendimiento, además del Snapdragon 7 Gen 4 en el modelo más avanzado, el 16 Pro está equipado con procesador MediaTek Dimensity 7300-Max 5G, que supera los 970.000 puntos en la prueba AnTuTu, lo que garantiza una experiencia de usuario estable y eficiente para tareas cotidianas y aplicaciones exigentes. Ambos modelos integran tecnología de refrigeración AirFlow VC, la cual disminuye la temperatura interna del dispositivo durante el uso intensivo, según detalló el medio Europa Press. Esta serie utiliza la interfaz realme UI 7.0, con optimizaciones específicas bajo el sistema Flux Engine, para mejorar la respuesta de todas las funciones del smartphone.

En términos de diseño, realme confió en el concepto 'Urban Wild Design' desarrollado por Naoto Fukasawa. Inspirado en las formas orgánicas y texturas naturales, los dispositivos presentan acabados diferenciados para cada versión. El realme 16 Pro+ llega en los colores ‘Master Gold’ y ‘Master Grey’, dirigidos a quienes buscan un aspecto destacado, mientras que la versión 16 Pro se encuentra en tonos ‘Pebble Grey’ y ‘Orchid Purple’, con superficies mate. Europa Press consignó que los materiales empleados en la carcasa incluyen un biopolímero orgánico a base de silicona, obtenido a partir de recursos vegetales renovables, lo que produce una sensación táctil suave y aporta mayor resistencia.

El medio Europa Press subrayó que la combinación de autonomía extendida, capacidades fotográficas avanzadas y procesadores de alto rendimiento, integrados en un diseño singular y materiales ecológicos, responde a la intención de realme de situar estos modelos como referentes dentro de la gama media. Además, la aplicación de tecnologías como el sistema de carga inteligente y la refrigeración interna busca cubrir demandas de usuarios que priorizan tanto la duración de la batería como el aprovechamiento seguro de recursos de hardware avanzados.

realme anunció inicialmente la serie 16 Pro a finales de febrero, mostrando así su estrategia para fortalecer su posicionamiento en mercados emergentes y entre consumidores que valoran equilibrio entre tecnología y sostenibilidad. La empresa profundizó en que la utilización de biopolímeros en la fabricación no solo aporta resistencia, sino que también se encuadra en un enfoque hacia la reducción del impacto ambiental. Europa Press añadió que la firma provee distintas opciones cromáticas y acabados que se adaptan a diferentes preferencias estéticas del público.

El desarrollo de los nuevos modelos, bajo la dirección creativa de Naoto Fukasawa, pretende también ofrecer una experiencia diferenciada en cuanto a diseño industrial, conjugando la funcionalidad con una visión artística y uso de materiales alternativos. La compañía propone así una alternativa en el mercado de smartphones que integra innovación en batería, fotografía, rendimiento y construcción física según los requisitos actuales de consumidores y tendencias globales.