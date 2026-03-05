Podemos rechaza el envío de la fragata a Chipre al sostener que eso implica "participar en una guerra ilegal"

Ione Belarra pidió el cierre de las bases estadounidenses en Rota y Morón como parte de una respuesta concreta frente al envío de la fragata ‘Cristóbal Colón’ a Chipre y la participación de España en un conflicto bélico. En declaraciones formuladas ante el Congreso y citadas por diversos dirigentes de Podemos, la líder del partido vinculó este despliegue naval con la decisión del expresidente estadounidense Donald Trump y el actual primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, de iniciar acciones militares, según detalló la formación en declaraciones recogidas por el medio de comunicación.

Según publicó la agencia de noticias Europa Press, Belarra sostuvo que España se estaría involucrando en una “guerra ilegal” con este envío, subrayando que la participación mediante la presencia de tropas y fragatas modernas significaría sumarse a un conflicto no respaldado por la soberanía nacional, sino decidido “única y exclusivamente” por líderes extranjeros. Resaltó que el gobierno de Pedro Sánchez debía reflejar el lema ‘No a la guerra’ en políticas palpables, como el mencionado cierre de las bases militares norteamericanas, lo que, en palabras de la secretaria general de Podemos, buscaría “cerrarle la boca” a Trump y enviar una señal internacional de rechazo a la guerra.

La líder de Podemos argumentó que estas medidas darían un mensaje claro sobre la posición española al respecto del conflicto. El medio Europa Press puntualizó que Belarra advirtió sobre el riesgo de “humillación” ante la administración estadounidense por la dependencia de estas instalaciones militares. Planteó que España no debía permanecer en la duda sobre el uso de las bases de Rota y Morón, y propuso que el gobierno demuestre su Defensa del ‘No a la guerra’ y la protección de la soberanía nacional con hechos concretos.

Belarra comentó también sobre la necesidad de un “nuevo plan anti-Trump” ante posibles repercusiones sociales y económicas del conflicto derivado de este despliegue naval y de la escalada militar internacional. Según informó Europa Press, la secretaria general abogó por que este plan incluya medidas en materia de energía, alimentación y vivienda, y mencionó propuestas promovidas por la eurodiputada Irene Montero, como la intervención de los precios de estos sectores.

De acuerdo con Europa Press, la discusión sobre la implicación española en la crisis se extendió a otros miembros del partido. Juan Antonio Delgado, candidato de Podemos a las elecciones andaluzas, utilizó la red social X (anteriormente Twitter) para criticar el envío de la fragata, señalando: “España no participa en la guerra, pero manda buques de guerra... El PSOE mentiroso de siempre”. Pablo Iglesias, exvicepresidente y exlíder de Podemos, ironizó acerca de la permanencia de la posición gubernamental de ‘No a la guerra’, cuestionando la coherencia de la política defendida por el ejecutivo.

La posición oficial de Podemos, según detalló también Europa Press, rechaza rotundamente el envío del buque ‘Cristóbal Colón’ a Chipre, alegando que implicaría apoyar directa o indirectamente la defensa europea frente a ataques de Irán y sumarse a una guerra no legitimada por decisiones nacionales españolas. El partido considera, además, que la actuación gubernamental contradice los principios expresados por el propio gobierno sobre la no participación en conflictos militares internacionales.

Belarra presentó estas objeciones en el contexto de la presentación de una iniciativa parlamentaria relacionada con memoria ‘trans’ en el Congreso, lo que marca el énfasis del partido en asuntos de soberanía, defensa y derechos sociales. Al reclamar acciones como el cierre de bases militares extranjeras, la líder de Podemos apunta a cambios legislativos y ejecutivos que alteren la posición y el papel de España en escenarios de tensión y conflicto internacional.