México trabaja con la FIFA en los protocolos de seguridad

Ciudad de México, 4 mar (EFE).- El gabinete de seguridad de México mantuvo este miércoles una reunión con representantes de la FIFA para coordinar las medidas de seguridad para el Mundial de 2026, informó este miércoles el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch.

En una publicación en redes sociales, el funcionario señaló que el encuentro se realizó “por instrucciones” de la presidenta Claudia Sheinbaum y que participaron autoridades federales, así como de Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León, que albergarán partidos del torneo.

García Harfuch detalló que en la reunión revisaron “los protocolos de inteligencia, prevención y despliegue operativo” que se implementarán durante el Mundial.

Añadió que el objetivo es que, con trabajo conjunto y coordinación entre federación, estados y municipios, se garantice la seguridad de la población y de quienes visiten el país durante el torneo.

El secretario apuntó que en los trabajos participaron la titular de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; el general Ricardo Trevilla, de la Secretaría de la Defensa Nacional; y el almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, de la Secretaría de Marina.

También estuvo presente el canciller Juan Ramón de la Fuente y el subsecretario de la Secretaría de Relaciones Exteriores encargado de Norteamérica, Roberto Velasco.

La reunión se produce después de las dudas sobre si México cumplía los requisitos para garantizar que el Mundial se desarrolle sin contratiempos en materia de seguridad tras una ola de hechos violentos en todo el país después del operativo militar en el que se abatió al líder del Cártel Jalisco Nueva Generación(CJNG), Nemesio Oseguera, “El Mencho”, uno de los capos más buscados en el país y Estados Unidos.

En este marco, la presidenta mexicana, Sheinbaum, ha sostenido en los últimos días que México mantiene su condición de sede y que existe coordinación con la FIFA en materia de logística y seguridad en las ciudades anfitrionas.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ha reiterado que el organismo mantiene su confianza en la capacidad de México para recibir partidos del torneo junto con Estados Unidos y Canadá.

México será sede de la Copa Mundial por tercera vez, tras los torneos de 1970 y 1986, y recibirá 13 partidos repartidos entre Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

