Los Veintisiete dan luz verde definitiva a las salvaguardas agrícolas del acuerdo con Mercosur

La Comisión Europea tendrá la responsabilidad de supervisar de forma constante las importaciones de productos agrícolas sensibles, según consignó el medio original. Como parte del nuevo reglamento aprobado por los Veintisiete, se publicarán informes periódicos, permitiendo evaluar de manera regular la evolución del mercado y detectar posibles desequilibrios que puedan afectar a los productores del sector primario europeo. Esta medida busca dotar a la Unión Europea de herramientas rápidas para responder ante eventuales riesgos derivados del acuerdo comercial entre la UE y los países del Mercosur.

Según detalló el medio original, este reglamento recibió el aval definitivo del Consejo de la Unión Europea. Ya se prepara su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea, tras lo cual entrará en vigor veinte días más tarde. Inicialmente, el texto se aplicará al acuerdo comercial interino firmado entre la UE y Mercosur, y conservará sus efectos cuando entre en vigor el Acuerdo de Asociación completo, siempre tras recibir el visto bueno del Parlamento Europeo.

Tal como publicó el medio original, el reglamento define de modo preciso cómo activarán las medidas de salvaguarda recogidas en la cláusula bilateral del Acuerdo de Asociación y del acuerdo interino. El objetivo es establecer un sistema que refuerce la protección del sector agropecuario del bloque europeo ante posibles daños ocasionados por aumentos excesivos en las importaciones provenientes de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, los socios de Mercosur. El acuerdo de asociación y su versión interina fueron firmados en enero en Asunción.

El nuevo marco normativo parte de mecanismos de salvaguarda que ya existían dentro de la UE, pero introduce cambios relevantes. Entre ellos destacan nuevas vías de activación más ágiles y umbrales simplificados para la apertura de expedientes en caso de detectar indicios de riesgo para productos sensibles. Uno de los elementos centrales es el establecimiento de un umbral del 5% de incremento medio durante tres años consecutivos, lo que facilitará el inicio de investigaciones para determinar si resulta necesario actuar frente a perturbaciones en el mercado agrícola.

Se contempla, según publicó el medio original, que una vez superado dicho umbral, la Comisión dispondrá de un plazo máximo de cuatro meses para completar la correspondiente investigación. En el caso de que se identifiquen situaciones urgentes, la normativa habilita la adopción de medidas provisionales con plazos de respuesta de tan solo veintiún días, permitiendo así intervenir con rapidez frente a crisis derivadas de un flujo súbito de importaciones.

Además, de acuerdo con la información difundida por el medio, el sistema de salvaguardas busca equilibrar la apertura comercial con la prevención de daños severos en la red productiva europea, especialmente en los sectores catalogados como sensibles. Los informes periódicos contribuirán a un monitoreo constante, ofreciendo a los Estados miembro y a las instituciones europeas datos actualizados para sustentar la toma de decisiones en materia de política agrícola y comercial.

Junto con la aprobación de los procedimientos de salvaguarda, el Consejo también ha dado luz verde a una nueva normativa destinada a intensificar la lucha contra prácticas comerciales desleales en la cadena agroalimentaria, reportó el medio original. El enfoque de este reglamento recae en los casos de carácter transfronterizo, donde proveedores y compradores operan en distintos Estados miembro, lo que dificultaba la aplicación efectiva de sanciones y la protección de los actores más vulnerables del sector.

Esta normativa facilitará el intercambio de información entre autoridades nacionales, posibilitando la colaboración en investigaciones conjuntas y la ejecución de sanciones que hayan sido impuestas en otro país del bloque europeo. El texto introduce mecanismos de asistencia mutua y coordina la respuesta cuando los casos afectan a más de un Estado, reforzando así la cohesión y la eficacia de la actuación institucional frente a prácticas consideradas desleales.

La entrada en vigor del reglamento relativo a las salvaguardas queda supeditada a los trámites de publicación y al respaldo del Parlamento Europeo, detalló la fuente original. El propósito último es consolidar un marco seguro para el comercio agrícola entre los países de la UE y el Mercosur, manteniendo controles reforzados que permitan a la Unión responder con rapidez y proporcionalidad ante cualquier perjuicio potencial para sus productores agrícolas y garantizar una competencia justa en el mercado interior.