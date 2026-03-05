Los republicanos del Senado de EEUU logran rechazar una moción para detener la ofensiva contra Irán

La senadora Susan Collins ha defendido que el Congreso de Estados Unidos desempeña un papel esencial en materia de conflictos armados y que la colaboración entre el Legislativo y el Ejecutivo resulta necesaria en operaciones de combate sostenidas. Collins explicó que la Casa Blanca cumplió con los requisitos establecidos en la Ley de Poderes de Guerra, notificando al Congreso en las primeras 48 horas tras el inicio de la Operación Furia Épica y proporcionando reportes confidenciales al Legislativo. Estos hechos se enmarcan en el reciente rechazo por parte del Senado a la resolución que pretendía frenar la ofensiva militar contra Irán, según informó el medio The Hill.

El Senado, controlado por los republicanos, votó este miércoles para rechazar una moción presentada por el Comité de Relaciones Exteriores, destinada a detener la operación militar lanzada el pasado sábado por la Administración de Donald Trump en alianza con Israel y dirigida contra Irán. El medio The Hill reportó que la resolución obtuvo 47 votos a favor, incluidos todos los senadores demócratas y algunos independientes afines a ese partido, salvo el republicano Rand Paul de Kentucky, quien mantiene una postura activa en contra del despliegue de fuerzas estadounidenses en el extranjero. El sector mayoritario, con 53 votos en contra, impidió la aprobación de la iniciativa. Entre quienes se opusieron estuvieron el demócrata John Fetterman, senador por Pensilvania y habitual defensor del uso de la fuerza militar a favor de Israel, así como las republicanas Susan Collins de Maine y Lisa Murkowski de Alaska. Ambas han cuestionado públicamente acciones bélicas previas de la Casa Blanca, a pesar de pertenecer al partido que lidera Trump.

Las razones expuestas por algunos senadores han puesto en relieve las preocupaciones sobre la seguridad nacional estadounidense y la relación con la política exterior de Irán. Collins precisó en un comunicado recogido por The Hill que Estados Unidos no debe permitir que Irán desarrolle armas nucleares, asunto que fue centro de negociaciones poco antes del inicio de la intervención militar. Según publicó The Hill, la senadora subrayó que la búsqueda de capacidades nucleares, el desarrollo de misiles balísticos y el respaldo del régimen iraní a grupos considerados terroristas constituyen amenazas directas a Estados Unidos y a sus aliados en la región. Añadió que si Irán continúa perfeccionando su arsenal balístico, podría pronto reforzar la protección de sus instalaciones nucleares y amenazar con represalias inmediatas frente a cualquier ataque.

En relación al procedimiento y la transparencia en torno a la decisión de emplear la fuerza militar, Collins argumentó que la administración estadounidense ha mantenido informado al Congreso en línea con los requerimientos legales. The Hill detalló que la republicana consideró que el rechazo a la moción resultaba necesario para evitar enviar mensajes que pudieran interpretarse como debilitamiento de la postura militar del país o como falta de respaldo a las tropas desplegadas. La senadora insistió en que el apoyo al personal militar debe ser inequívoco y, al mismo tiempo, recalcó la importancia de la consulta continua del Gobierno con el Congreso durante este tipo de operaciones.

Por su parte, la senadora Lisa Murkowski, también republicana, expresó a The Hill que percibió una mejor coordinación de la Casa Blanca con su partido durante la actual ofensiva contra Irán, en comparación con gestiones pasadas, como fue el caso de Venezuela. Indicó que la administración actual mejoró notablemente el esfuerzo de comunicación, aunque señaló que todavía existen áreas que requieren atención.

El debate en el pleno del Senado reflejó no solo las diferencias partidarias ante la intervención militar, sino también el debate persistente sobre el alcance de los poderes presidenciales en tiempos de guerra y el control legislativo sobre este tipo de decisiones. The Hill recalcó que, pese a la costumbre de Collins y Murkowski de oponerse a algunas misiones exteriores propuestas por la Casa Blanca, ambas consideraron que la gravedad de la amenaza iraní justifica la acción militar conjunta con Israel. La postura de John Fetterman, quien a pesar de militar en la bancada demócrata votó en contra de la moción, se suma a la complejidad del respaldo a las operaciones estadounidenses.

Desde el inicio de la llamada Operación Furia Épica el sábado pasado, el clima político en Washington ha estado marcado por la necesidad de equilibrar el apoyo a las fuerzas armadas y la fiscalización del poder ejecutivo en materia de seguridad internacional. Según The Hill, la última ronda de conversaciones diplomáticas entre Estados Unidos e Irán ocurrió menos de veinticuatro horas antes de comenzada la ofensiva, lo que aportó un contexto de urgencia y tensión a la votación en el Senado.

La decisión de rechazar la resolución volvió a poner en primer plano la discusión sobre la responsabilidad del Congreso frente a las acciones militares del presidente. The Hill precisó que la Ley de Poderes de Guerra establece requisitos estrictos de información y consulta, un marco legal que diversos senadores han citado para respaldar tanto la resistencia al freno de las operaciones como las demandas de una supervisión más estricta por parte del Legislativo.

A las diferencias políticas y las posiciones individuales de los senadores, se suma la campaña electoral en curso, particularmente para Susan Collins, quien busca su sexta reelección al Senado. Según consignó The Hill, la votación y los argumentos de los senadores ofrecen una muestra clara de cómo la política exterior y las decisiones bélicas repercuten en el debate parlamentario y, eventualmente, en la escena electoral estadounidense.