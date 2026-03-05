Agencias

Los daños a bosques en Europa aumentarán alrededor de un 20% para el año 2100, lo que afectará su absorción de carbono

Guardar

Los daños a los bosques en Europa causados por incendios forestales, tormentas y plagas de gorgojo descortezador aumentarán en comparación con las últimas décadas en todos los escenarios climáticos analizados, según un nuevo estudio internacional, con contribuciones del Instituto de Potsdam para la Investigación del Impacto Climático (PIK) de Alemania, publicado en la revista científica 'Science'.

Incluso en un escenario con un calentamiento limitado a aproximadamente 2°C, el área forestal alterada anualmente podría aumentar de aproximadamente 180.000 a aproximadamente 216.000 hectáreas por año para finales de siglo, en comparación con los niveles de perturbaciones ya sin precedentes de 1986 a 2020. En un escenario en el que el uso de combustibles fósiles sigue aumentando, el área forestal alterada anualmente podría duplicarse, alcanzando casi 370.000 hectáreas por año para finales de siglo.

"En el futuro, es probable que los bosques de Europa absorban menos carbono", dice Christopher Reyer, científico de PIK y coautor del estudio. "Si los bosques absorben menos carbono, o potencialmente incluso liberan más del que absorben, esto aumenta la presión sobre otros sectores como el transporte y la agricultura para reducir sus emisiones más rápidamente. Al mismo tiempo, la gestión forestal debe centrarse más fuertemente en la construcción de bosques resilientes".

Según el estudio, los bosques del sur y oeste de Europa se verán particularmente afectados y experimentarán los cambios más fuertes en la perturbación forestal. Se prevé que el norte de Europa se vea menos afectado en general, aunque es probable que surjan allí focos de futuros daños forestales. El estudio fue dirigido por investigadores de la Universidad Técnica de Múnich (TUM).

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Los Veintisiete dan luz verde definitiva a las salvaguardas agrícolas del acuerdo con Mercosur

Bruselas establece procedimientos más ágiles para proteger cultivos europeos frente a importaciones desde Mercosur, permitiendo intervenciones rápidas ante posibles riesgos para el sector agrícola mediante nuevos umbrales y controles reforzados, a la espera de aval parlamentario europeo

Los Veintisiete dan luz verde

Irán afirma que "la teoría de la paz mediante la fuerza está manchada de sangre" tras ataque a una escuela

El principal asesor de seguridad iraní advirtió que la muerte de más de 150 personas en un bombardeo contra una escuela suma tensión, denunciando que Washington afrontará “miles de muertos y prisioneros” si lanza una operación terrestre sobre suelo iraní

Irán afirma que "la teoría

La JEC abre expediente sancionador a la ministra Elma Saiz por criticar al PP en Moncloa

El organismo electoral acordó iniciar una investigación formal contra la portavoz gubernamental tras considerar fundadas las denuncias de parcialidad y comentarios ofensivos proferidos durante una intervención oficial, petición impulsada por el principal partido de la oposición

La JEC abre expediente sancionador

La Copa de África Femenina se retrasa hasta verano de este año

La Copa de África Femenina

La OMS alerta del riesgo nuclear en Irán y sus graves consecuencias para la salud pública

El jefe de la OMS advierte que la escalada del conflicto podría desencadenar incidentes en instalaciones atómicas, lo que, según él, representa un peligro creciente para millones y complica la asistencia hospitalaria en varios países de la región

La OMS alerta del riesgo