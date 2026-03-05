Los daños a bosques en Europa aumentarán alrededor de un 20% para el año 2100, lo que afectará su absorción de carbono

Los daños a los bosques en Europa causados por incendios forestales, tormentas y plagas de gorgojo descortezador aumentarán en comparación con las últimas décadas en todos los escenarios climáticos analizados, según un nuevo estudio internacional, con contribuciones del Instituto de Potsdam para la Investigación del Impacto Climático (PIK) de Alemania, publicado en la revista científica 'Science'.

Incluso en un escenario con un calentamiento limitado a aproximadamente 2°C, el área forestal alterada anualmente podría aumentar de aproximadamente 180.000 a aproximadamente 216.000 hectáreas por año para finales de siglo, en comparación con los niveles de perturbaciones ya sin precedentes de 1986 a 2020. En un escenario en el que el uso de combustibles fósiles sigue aumentando, el área forestal alterada anualmente podría duplicarse, alcanzando casi 370.000 hectáreas por año para finales de siglo.

"En el futuro, es probable que los bosques de Europa absorban menos carbono", dice Christopher Reyer, científico de PIK y coautor del estudio. "Si los bosques absorben menos carbono, o potencialmente incluso liberan más del que absorben, esto aumenta la presión sobre otros sectores como el transporte y la agricultura para reducir sus emisiones más rápidamente. Al mismo tiempo, la gestión forestal debe centrarse más fuertemente en la construcción de bosques resilientes".

Según el estudio, los bosques del sur y oeste de Europa se verán particularmente afectados y experimentarán los cambios más fuertes en la perturbación forestal. Se prevé que el norte de Europa se vea menos afectado en general, aunque es probable que surjan allí focos de futuros daños forestales. El estudio fue dirigido por investigadores de la Universidad Técnica de Múnich (TUM).