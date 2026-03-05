Agencias

Kanye West 'Ye' actuará en julio en el Metropolitano de Madrid en una única fecha en España después de 20 años

El creador de éxitos vuelve a interpretar en la capital española, tras dos décadas sin pisar escenarios nacionales, en una exclusiva presentación confirmada por el estadio madrileño y enmarcada en un recorrido internacional que incluye América, Asia y Europa

Guardar

En 2006, la Sala Razzmatazz de Barcelona acogió el que, hasta ahora, había sido el único concierto de Kanye West en España. Dos décadas después, el rapero estadounidense, actualmente conocido como Ye, regresa al país para presentarse el próximo 30 de julio en el estadio Riyadh Air Metropolitano de Madrid, en el marco de una gira internacional que también contempla actuaciones en México, India, Países Bajos e Italia. Según detalló el propio estadio a través de su cuenta oficial de Instagram, esta será la única ocasión en la que el artista actuará en territorio español durante este recorrido.

De acuerdo con la información difundida por el Metropolitano, la visita de Ye a Madrid marca un regreso esperado tras veinte años sin presentaciones en escenarios nacionales. West, reconocido por temas como 'Heartless', 'Can't Tell Me Nothing' y 'Flashing Lights', decidió incluir a la capital española como parte de un itinerario que abarca Europa, Asia y América, lo que refuerza el carácter exclusivo de la cita en España.

Tal como publicó el estadio madrileño, el espectáculo representa una oportunidad única para los seguidores españoles del artista, cuya última aparición en el país se remonta a la gira de presentación de su álbum 'Late Registration'. Esta primera y anterior ocasión tuvo lugar en la mencionada sala barcelonesa durante el año 2006.

El anuncio de este concierto llega poco después de que Ye hiciera público, hace aproximadamente un mes, un mensaje de disculpa por declaraciones y comportamientos que él mismo calificó como “nazis y antisemitas”. Este pronunciamiento surgió tras la polémica generada por la venta de productos con esvásticas a través de su página web, un episodio que atrajo importantes críticas mediáticas e indignación en sectores de la sociedad. El medio detalló además que, meses después de estas disculpas, el cantante publicó una canción titulada 'Heil Hitler', hecho que volvió a situar al artista en el centro de la controversia.

La gira internacional en la que se inscribe este concierto incluye escenarios relevantes de distintos continentes, posicionando el regreso de Ye a España dentro de un contexto global. Según consignó el Metropolitano, la organización ha remarcado el carácter exclusivo de la parada madrileña en el tour, destacando que no se prevén más conciertos del artista en otras ciudades españolas.

La confirmación por parte del estadio y la inclusión de Madrid en la ruta internacional del cantante pone fin a un periodo prolongado de ausencia del rapero en los escenarios españoles, periodo en el que su carrera ha destacado tanto por su producción musical como por sus declaraciones y acciones que suelen instalarse en la agenda pública. La actuación en el Metropolitano se anticipa así como un evento relevante en el calendario musical nacional, según reportó el propio estadio y medios relacionados.

La información proporcionada por la organización del evento y las publicaciones en redes sociales constituyen las fuentes principales que han dado a conocer la fecha, el lugar y las circunstancias del regreso de Ye a la capital española. El concierto del 30 de julio en el estadio madrileño será, según confirmó la propia organización, la única oportunidad para presenciar en directo el repertorio del artista en España durante este tour.

Temas Relacionados

Kanye WestYeMetropolitano de MadridInstagramMadridBarcelonaConciertosMúsicaHeartlessLate registrationEUROPAPRESS

Últimas Noticias

Google incorpora más funciones de Gemini en los móviles Pixel y los relojes Pixel Watch

La compañía tecnológica lanza una actualización que integra inteligencia artificial avanzada en sus dispositivos, permitiendo realizar búsquedas visuales, recibir recomendaciones personalizadas, gestionar tareas y mejorar la seguridad, además de nuevas funciones para identificar música y detectar posibles estafas telefónicas

Google incorpora más funciones de

Zelestra construye 441 MW solares nuevos en EE.UU. respaldados por 'PPAs' con el 'gigante' Meta

La firma de energía renovable, propiedad de EQT, desarrolla dos iniciativas en Texas bajo contratos a largo plazo con una importante tecnológica estadounidense, apuntando a iniciar operaciones en 2027 y generando más de 400 empleos en la región

Zelestra construye 441 MW solares

Víctor Font: "Tenemos el convencimiento de que ganaremos en una victoria histórica"

Víctor Font: "Tenemos el convencimiento

Foro Nuclear ensalza a las nucleares para compensar la subida del petróleo y el gas por el conflicto de Irán

El responsable de la organización subrayó que, frente a posibles interrupciones por tensiones internacionales, este tipo de producción energética puede garantizar el abastecimiento interno, reducir la exposición geopolítica y disminuir significativamente la contaminación ambiental en comparación con otras fuentes

Foro Nuclear ensalza a las

Tellado usa la "fórmula de Sánchez" y resume la posición del Gobierno en el conflicto de Irán: "Todo es una farsa"

Tellado usa la "fórmula de