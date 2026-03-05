Kanye West 'Ye' actuará en julio en el Metropolitano de Madrid en una única fecha en España después de 20 años

En 2006, la Sala Razzmatazz de Barcelona acogió el que, hasta ahora, había sido el único concierto de Kanye West en España. Dos décadas después, el rapero estadounidense, actualmente conocido como Ye, regresa al país para presentarse el próximo 30 de julio en el estadio Riyadh Air Metropolitano de Madrid, en el marco de una gira internacional que también contempla actuaciones en México, India, Países Bajos e Italia. Según detalló el propio estadio a través de su cuenta oficial de Instagram, esta será la única ocasión en la que el artista actuará en territorio español durante este recorrido.

De acuerdo con la información difundida por el Metropolitano, la visita de Ye a Madrid marca un regreso esperado tras veinte años sin presentaciones en escenarios nacionales. West, reconocido por temas como 'Heartless', 'Can't Tell Me Nothing' y 'Flashing Lights', decidió incluir a la capital española como parte de un itinerario que abarca Europa, Asia y América, lo que refuerza el carácter exclusivo de la cita en España.

Tal como publicó el estadio madrileño, el espectáculo representa una oportunidad única para los seguidores españoles del artista, cuya última aparición en el país se remonta a la gira de presentación de su álbum 'Late Registration'. Esta primera y anterior ocasión tuvo lugar en la mencionada sala barcelonesa durante el año 2006.

El anuncio de este concierto llega poco después de que Ye hiciera público, hace aproximadamente un mes, un mensaje de disculpa por declaraciones y comportamientos que él mismo calificó como “nazis y antisemitas”. Este pronunciamiento surgió tras la polémica generada por la venta de productos con esvásticas a través de su página web, un episodio que atrajo importantes críticas mediáticas e indignación en sectores de la sociedad. El medio detalló además que, meses después de estas disculpas, el cantante publicó una canción titulada 'Heil Hitler', hecho que volvió a situar al artista en el centro de la controversia.

La gira internacional en la que se inscribe este concierto incluye escenarios relevantes de distintos continentes, posicionando el regreso de Ye a España dentro de un contexto global. Según consignó el Metropolitano, la organización ha remarcado el carácter exclusivo de la parada madrileña en el tour, destacando que no se prevén más conciertos del artista en otras ciudades españolas.

La confirmación por parte del estadio y la inclusión de Madrid en la ruta internacional del cantante pone fin a un periodo prolongado de ausencia del rapero en los escenarios españoles, periodo en el que su carrera ha destacado tanto por su producción musical como por sus declaraciones y acciones que suelen instalarse en la agenda pública. La actuación en el Metropolitano se anticipa así como un evento relevante en el calendario musical nacional, según reportó el propio estadio y medios relacionados.

La información proporcionada por la organización del evento y las publicaciones en redes sociales constituyen las fuentes principales que han dado a conocer la fecha, el lugar y las circunstancias del regreso de Ye a la capital española. El concierto del 30 de julio en el estadio madrileño será, según confirmó la propia organización, la única oportunidad para presenciar en directo el repertorio del artista en España durante este tour.