Hugo González baja sus números en la derrota de los Celtics ante los Hornets

Cuatro rebotes ofensivos marcaron la actividad de Hugo González durante la derrota de los Boston Celtics frente a los Charlotte Hornets en el TD Garden, donde el equipo local acusó el dominio visitante en el segundo cuarto y no logró reponerse antes del descanso. De acuerdo con la información difundida por el medio que reportó el partido, el conjunto dirigido por Charlotte mantuvo el control y cerró la primera mitad con una amplia ventaja de 21 puntos (64-43), consolidando una racha positiva con su sexta victoria seguida en la NBA 2025-2026.

Según publicó la fuente, el debutante español tuvo una presencia destacada en la cancha durante más de 25 minutos, aunque su influencia en el juego se vio reducida en comparación con el partido anterior contra Milwaukee Bucks. En ese enfrentamiento previo, González había conseguido un ‘doble-doble’ con 18 puntos y 16 rebotes, desempeño que atrajo la atención tanto del cuerpo técnico de Boston como de los seguidores de la franquicia, pero en esta ocasión el escenario fue diferente. Desde el banquillo, el alero madrileño contribuyó con ocho tantos, de los cuales seis llegaron en un primer cuarto donde su acierto ofensivo resultó evidente, anotando dos de sus cuatro intentos en triples y acertando tres de sus ocho tiros totales.

El medio consignó que, aunque González no repitió el protagonismo de su anterior presentación, sí mostró una vez más su capacidad para hacerse presente en la lucha por el rebote, sumando un total de seis capturas, con un aporte significativo bajo el aro rival. Su única asistencia completó una planilla en la que se reflejó el esfuerzo colectivo de un equipo que no encontró soluciones ante la eficacia de los Hornets.

Charlotte aprovechó la buena dinámica con la que llegaba al encuentro y profundizó la diferencia en la segunda mitad. Boston nunca consiguió equilibrar el juego, quedando lejos en el marcador que finalizó en 118-89. La caída impidió que los Celtics prolongaran la racha positiva que traían y evidenció las dificultades para frenar a un rival en plena serie de triunfos consecutivos.

La destacada actuación previa de González ante Milwaukee había elevado las expectativas alrededor de su papel en la rotación de los Celtics. De acuerdo con lo informado por la fuente original, el joven español fue nuevamente respaldado por el entrenador con minutos relevantes, lo que permitió observar su adaptación progresiva al ritmo de la NBA. Esta vez, el desarrollo del partido no favoreció a Boston, que, ya sobrepasado antes del descanso, no contó con el protagonismo ofensivo de su jugador europeo como en la jornada anterior.

El medio remarcó que la victoria de los Hornets sirvió para consolidar un momento de solidez colectiva, marcando la diferencia en defensa y eficacia en las transiciones ofensivas. El resultado extendió a seis los triunfos consecutivos del equipo visitante, mientras que Boston deberá buscar recuperar sensaciones en los próximos compromisos de la fase regular.

La participación de Hugo González se analiza en el contexto de su adaptación a la liga estadounidense y la gestión de su rol dentro del esquema de los Celtics. Tras un debut destacado, la exigencia del calendario y la dinámica cambiante de la competición influyeron en la distribución de responsabilidades dentro del equipo. Según reportó la fuente, los Celtics tendrán que ajustar su planteamiento ante la inmediatez de los próximos desafíos, mientras el jugador español continúa sumando experiencia en su primera temporada con el equipo de Boston.