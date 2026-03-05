Fuertes lluvias provocan inundaciones, daños y desbordamientos de ríos en costa de Ecuador

Quito, 4 mar (EFE).- Las fuertes lluvias registradas este miércoles en algunas zonas de la provincia costera de Santa Elena, en Ecuador, provocaron inundaciones, daños y desbordamientos de ríos, además del hundimiento de varias embarcaciones en el puerto de Chanduy.

Las crecidas del río San Rafael a causa de las precipitaciones generaron afectaciones en el puerto, según reportaron pescadores a medios locales ecuatorianos, aunque se desconoce el número exacto de lanchas afectadas.

La provincia de Santa Elena se encuentra en alerta naranja por lluvias desde el 20 de febrero de 2026, según la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR).

Posteriormente, el 27 de febrero, el Gobierno declaró estado de emergencia regional por la época lluviosa en varias provincias del país, entre ellas Santa Elena, junto con Guayas, Esmeraldas, El Oro, Los Ríos, Manabí, Loja y Chimborazo.

Además, la secretaria de Gestión de Riesgos, Carolina Lozano, informó en su cuenta de X de su traslado a territorio debido a las afectaciones causadas por las lluvias en las provincias de Santa Elena, Guayas, Manabí, Los Ríos y El Oro.

Los datos de la SNGR revelaron que desde el 1 de enero hasta hoy, Ecuador ha registrado 1.273 eventos adversos asociados a las lluvias que han afectado a 24 provincias.

En total, 25.581 han resultado afectadas, además de catorce personas heridas y tres fallecidas.