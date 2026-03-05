Agencias

España y Luxemburgo refuerzan su relación con acuerdos en renovables e innovación espacial

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el Gran Duque de Luxemburgo, Guillermo V, han firmado este jueves tres memorandos en materia de energías renovables e hidrógeno verde e innovación espacial, así como consultas políticas, con el fin de reforzar las relaciones bilaterales entre ambos países.

Sánchez ha recibido a Guillermo V --que visita por primera vez España tras su ascenso al trono-- en el Palacio de la Moncloa, donde han hablado sobre cooperación científica, interconexiones energéticas, la competitividad europea, el mercado interior y el refuerzo de la autonomía financiera.

Además, han abordado la situación internacional, especialmente respecto a la situación en Oriente Próximo y Ucrania, "coincidiendo ambos en la importancia del respeto del derecho internacional", según detalla el Gobierno en un comunicado, recogido por Europa Press.

En el marco de la reunión, Sánchez y Guillermo V han firmado tres memorandos. Por un lado, han reafirmado su voluntad de entendimiento para cooperar en la generación, transporte y uso de hidrógeno renovable y electricidad. "Se destaca que se prevé explorar e intercambiar información para definir áreas de proyectos y establecer puntos de contacto y reuniones técnicas conjuntas", indica la nota informativa.

Por otro lado, con el fin de reforzar la cooperación espacial para fines pacíficos, han firmado un segundo acuerdo que propicia una cooperación más intensa e identifica como entidades a la Agencia Espacial de Luxemburgo (LSA) y la Agencia Espacial Española (AEE).

Finalmente, han firmado un tercer memorando sobre consultas políticas, "estableciendo un compromiso por ambas partes a mantener contactos políticos en diferentes niveles y de forma regular".

Este último es de "carácter general y abarca pluralidad de ámbitos y foros tanto bilaterales como multilaterales". Así, se prevé que mantengan dichas consultas de forma rotatoria en España y Luxemburgo alternativamente.

Durante el encuentro, Sánchez ha destacado "las buenas relaciones bilaterales" y ha reconocido "el compromiso de ambos países con la transición energética y la descarbonización, respecto a las cuales, España desarrolla políticas eficaces que permiten reducir los precios de la energía y su volatilidad, a la par que desarrollar una ventaja competitiva en nuevos sectores".

