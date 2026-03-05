Agencias

España envía una fragata a Chipre tras el ataque de Irán

La fragata ’Cristóbal Colón’ zarpa junto a fuerzas navales de Francia y Grecia rumbo al Mediterráneo oriental, donde ofrecerá defensa aérea y apoyo logístico, mientras España refuerza su respaldo a la Unión Europea ante la creciente tensión regional

El buque de apoyo logístico ‘Cantabria’ saldrá de puerto para proporcionar combustible y asistencia técnica durante el trayecto que el Grupo Naval encabezado por el ‘Charles de Gaulle’ efectuará por el Golfo de Cádiz hasta el Mediterráneo oriental, una maniobra que forma parte de la estrategia aliada actual en respuesta a los recientes acontecimientos en Medio Oriente y el ataque perpetrado por Irán, según informó el Ministerio de Defensa de España. En este contexto, la fragata española ‘Cristóbal Colón’ se une a las fuerzas navales de Francia y Grecia en una misión que refuerza la defensa aérea y el respaldo logístico de la Unión Europea cerca de Chipre y Creta.

De acuerdo con el comunicado de Defensa reproducido por medios nacionales, la fragata ‘Cristóbal Colón’ fue incorporada el 3 de marzo al grupo del portaaviones francés ‘Charles de Gaulle’ para desempeñar tareas de escolta, protección y entrenamiento avanzado en el mar Báltico. Tras concluir sus ejercicios en el norte de Europa, el Grupo Naval multinacional ha recibido la orden de desplazarse al Mediterráneo oriental, con llegada estimada a las costas de Creta alrededor del 10 de marzo, consignó el Ministerio.

La participación española en la operación responde a una solicitud de refuerzo de la seguridad en el área, ante la creciente tensión en la región tras el ataque llevado a cabo por Irán que ha generado preocupación en distintos países de la Unión Europea. Según detalló Defensa, la intervención de la ‘Cristóbal Colón’ tiene como objetivo principal la protección aérea de la formación naval aliada, complementando la cobertura que actualmente ofrece la batería ‘Patriot’ posicionada en Turquía.

El medio oficial del Ministerio señaló que la ‘Cristóbal Colón’ ha sido descrita como la “fragata tecnológicamente más avanzada” de la Armada española. Su diseño le permite operar sistemas de defensa antiáerea y de guerra antisubmarina, lo que la convierte en un elemento central para garantizar la seguridad y la disuasión en situaciones de amenaza o escalada militar.

En el transcurso del viaje, el buque ‘Cantabria’ desempeñará un papel logístico vital al abastecer de combustible a todo el grupo, además de prestar apoyo en operaciones de sostenimiento, según publicó la nota del Ministerio. Esta labor resulta fundamental para mantener la autonomía operacional de la coalición franco-española-griega durante la travesía y el despliegue en la zona estratégica del Mediterráneo oriental.

Entre las misiones asignadas, la fragata española también prepara protocolos para asistir en posibles evacuaciones de civiles que se encuentren en riesgo o afectados por el desarrollo del conflicto, una situación que no se descarta dadas las circunstancias de tensión internacional. La planificación contempla la coordinación con otras unidades de la Unión Europea desplegadas en la región, agregó Defensa.

El Ministerio explicó además que con este despliegue, España reafirma su compromiso con la defensa de las fronteras orientales de la Unión Europea. La operación conjunta forma parte de la política de disuasión y respuesta coordinada entre aliados, orientada a salvaguardar la seguridad en uno de los entornos estratégicos más sensibles del continente.

La salida de la ‘Cristóbal Colón’, junto con otras unidades francesas y griegas, se suma a las distintas medidas adoptadas por países europeos para fortalecer la presencia militar y elevar el nivel de alerta ante eventuales amenazas en la zona del Mediterráneo oriental. Según destacó el comunicado recogido por medios españoles, el grupo naval multinacional mantendrá su capacidad de respuesta inmediata ante cualquier escenario que pueda comprometer la integridad de ciudadanos europeos o la estabilidad de la región.

