Empresarios lanzan programa para activar comercio y consumo en la frontera norte de México

Reuniones recientes de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur) con la Asamblea Nacional de Empresas y Negocios Familiares y dirigentes locales establecieron la meta de incorporar 1.000 establecimientos familiares de la frontera norte de México a la iniciativa 'Viernes muy mexicano', un programa dirigido a incentivar el consumo y la actividad comercial cada último viernes de mes. La estrategia busca articular valor de corto plazo mediante la ampliación local y, a su vez, configurar un modelo que se replique en otras zonas estratégicas del país. El presidente de la Confederación, Octavio de la Torre, dio a conocer el despliegue de este plan, cuyo objetivo inicial es dinamizar la economía de áreas limítrofes que enfrentan retos comerciales específicos.

Según informó la agencia EFE, el programa se pondrá en marcha en una etapa inicial desde la ciudad fronteriza de Tijuana, con la integración tentativa de 1.000 negocios. El plan prevé llegar a una movilización que active hasta 100.000 pequeños establecimientos a lo largo de la frontera norte de México. El funcionamiento del 'Viernes muy mexicano' incluye ofertas especiales, acciones puntuales y dinámicas comerciales para atraer compradores y promover el flujo económico en sectores donde la competencia y la cercanía con Estados Unidos generan particular presión sobre los empresarios locales.

De acuerdo con EFE, Octavio de la Torre explicó que, aunque la iniciativa ya ha alcanzado escala nacional, el énfasis actual reside en una “etapa de focalización regional”. Esta fase procura adaptar el programa a las características sociales y económicas de los seis estados fronterizos: Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. La Confederación coordina una red de 52 cámaras locales distribuidas en dichos estados, lo que, según De la Torre, facilita que los negocios reciban apoyo continuo, adapten herramientas de promoción y consoliden vínculos comerciales en sus áreas de influencia.

El dirigente remarcó que la estructura de cámaras locales permite una movilización “ordenada” y permanente para la vinculación entre comercios y mecanismos que potencian el consumo interno. La operación conjunta con líderes empresariales y gobiernos locales refuerza el seguimiento en terreno y la atención dirigida a las particularidades de cada región. EFE consignó que la iniciativa responde de forma directa a la situación del sector terciario en la franja fronteriza, un área considerada estratégica para el comercio mexicano debido a su proximidad a uno de los principales mercados internacionales del país.

Octavio de la Torre también abordó, según publicó EFE, el contexto geopolítico y comercial que afecta a la frontera norte, en especial ante la próxima revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) prevista para julio. Uno de los fenómenos observados recientemente, en palabras de De la Torre, corresponde a una inusual disponibilidad de bodegas y almacenes en Baja California. Históricamente, estos espacios se contrataban con notable anticipación, evidenciando ahora un “mayor inventario” de inmuebles disponibles, particularmente en la ciudad de Tijuana, lo que representa un signo de cambio en la dinámica inmobiliaria y empresarial de la zona.

Según reportó EFE, este incremento en la oferta de espacios comerciales y logísticos estaría relacionado con políticas como el enfoque 'America First' de Estados Unidos y la imposición de aranceles a diferentes productos. Esta situación afecta los costos operativos de las empresas instaladas en la frontera debido a su cercanía con el país vecino, lo que lleva a varias compañías a evaluar el posible traslado de líneas de producción fuera de México, incluso hacia Estados Unidos o terceros países, según detalló el presidente de la Confederación.

De la Torre, citado por la agencia EFE, señaló también que problemas internos agravan el escenario: retrasos administrativos ante la Secretaría de Economía y la dificultad en la obtención de autorizaciones para ampliar plantas o gestionar nuevos permisos pueden prolongarse “hasta un 750% más” de lo habitual, lo que ha disuadido inversiones y fomentado la relocalización de operaciones fuera de la región fronteriza.

Los datos compartidos por EFE reflejan la importancia de esta zona para la economía nacional y bilateral. En el año 2025, el comercio entre México y Estados Unidos superó los 872.000 millones de dólares, cifra que confirma a ambos países como principales socios comerciales. Además, el 86% de las importaciones estadounidenses ingresan a través de los estados de Tamaulipas, Baja California y Chihuahua por medios terrestres, mientras que el 14% restante cruza por Sonora y Coahuila, sumando un total de 47 cruces fronterizos que constituyen la red logística entre ambos países.

El desarrollo de la iniciativa 'Viernes muy mexicano' y el fortalecimiento de la red de negocios familiares buscan alterar positivamente la dinámica comercial de la frontera, haciendo frente a la volatilidad provocada tanto por factores externos, como la política comercial estadounidense, como por obstáculos internos, como la burocracia en trámites económicos. Al articular acciones mensuales y focalizar recursos en rutas regionales, la Confederación plantea una respuesta estructurada para sostener el empleo, el dinamismo comercial y la planeación económica de una de las regiones con mayor interacción transfronteriza en el continente, según los reportes de EFE.